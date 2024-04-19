Илья Городецкий: «Непомнящего впервые за все время турнира претендентов уже нельзя назвать фаворитом»

Илья Городецкий не считает Яна Непомнящего фаворитом турнира претендентов.

Соревнования проходят в Торонто. В 12-м туре россиянин Непомнящий сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой и потерял единоличное лидерство. За два тура до конца он делит первое место с американцем Хикару Накамурой и еще одним представителем Индии Гукешем Доммараджу (по 7,5 очков).



«Мы говорили, что это будет важнейшая партия: если бы Ян победил, то, скорее всего, забрал бы 1-е место. Но вчера шансов выиграть у Непомнящего не было, более того – оценка компьютера все время варьировалась от равенства до небольшого перевеса черных. Абсолютно беззубо, к сожалению, играет Ян в дебюте, ни в одной партии белыми он не может получить даже минимальный перевес.

По большому счету он даже перед [Ниджатом] Абасовым, который сейчас идет на последнем месте с запасом, никаких проблем не поставил. Замечу, что Ян – единственный на этом турнире, который с Ниджатом дважды сыграл вничью. Велика вероятность, что именно потерянные с Абасовым очки могут оказаться для Непомнящего роковыми.

Абсолютно никаких зацепок и шансов во вчерашней партии не было. Причем соперники уже спокойно играют с ним французскую защиту, зная, что Ян будет играть разменный вариант. Разновидность была немного не такая, как в партии с Абасовым, но белые все равно ничего не получили. <...>

На стороне Яна тот факт, что именно в турнире претендентов он выглядит как человек с самой устойчивой нервной системой, столько тяжелых позиций, как он, на этом турнире не спас никто. Непомнящий вообще единственный, кто ни разу не проиграл. За счет опыта и устойчивой нервной системы шансы у Непомнящего по-прежнему есть.

Но да, впервые за все время турнира его уже нельзя назвать фаворитом. Досадно, что случилось это именно сейчас, за два тура до финиша», – сказал бывший руководитель онлайн-комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Городецкий.