Илья Городецкий: «Непомнящего впервые за все время турнира претендентов уже нельзя назвать фаворитом»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Илья Городецкий Рамешбабу Прагнанандха Ниджат Абасов Шахматы

Илья Городецкий не считает Яна Непомнящего фаворитом турнира претендентов.

Соревнования проходят в Торонто. В 12-м туре россиянин Непомнящий сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой и потерял единоличное лидерство. За два тура до конца он делит первое место с американцем Хикару Накамурой и еще одним представителем Индии Гукешем Доммараджу (по 7,5 очков).
 
«Мы говорили, что это будет важнейшая партия: если бы Ян победил, то, скорее всего, забрал бы 1-е место. Но вчера шансов выиграть у Непомнящего не было, более того – оценка компьютера все время варьировалась от равенства до небольшого перевеса черных. Абсолютно беззубо, к сожалению, играет Ян в дебюте, ни в одной партии белыми он не может получить даже минимальный перевес.

По большому счету он даже перед [Ниджатом] Абасовым, который сейчас идет на последнем месте с запасом, никаких проблем не поставил. Замечу, что Ян – единственный на этом турнире, который с Ниджатом дважды сыграл вничью. Велика вероятность, что именно потерянные с Абасовым очки могут оказаться для Непомнящего роковыми.

Абсолютно никаких зацепок и шансов во вчерашней партии не было. Причем соперники уже спокойно играют с ним французскую защиту, зная, что Ян будет играть разменный вариант. Разновидность была немного не такая, как в партии с Абасовым, но белые все равно ничего не получили. <...>

На стороне Яна тот факт, что именно в турнире претендентов он выглядит как человек с самой устойчивой нервной системой, столько тяжелых позиций, как он, на этом турнире не спас никто. Непомнящий вообще единственный, кто ни разу не проиграл. За счет опыта и устойчивой нервной системы шансы у Непомнящего по-прежнему есть.

Но да, впервые за все время турнира его уже нельзя назвать фаворитом. Досадно, что случилось это именно сейчас, за два тура до финиша», – сказал бывший руководитель онлайн-комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Городецкий.

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