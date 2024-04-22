Девон Ларратт: «Я люблю играть в шахматы. Вижу большое сходство между ними и армрестлингом»

Армрестлер Девон Ларратт сравнил свой вид спорта с шахматами.

– Девон, многие говорят, что вы – один из самых умных и образованных армрестлеров мира. Сейчас в Канаде проходит шахматный турнир претендентов. Следите ли за этим турниром?

– Я как бы люблю шахматы, но так активно не слежу за ними. Я просто люблю в них играть.

– Можно ли сказать, что армрестлинг чем-то напоминает шахматы? Вам тоже наперед надо продумать, как действовать, какой ход сделать.

– Да, я вижу большое сходство между шахматами и армрестлингом, хотя шахматы намного сложнее. В этой игре надо чем-то пожертвовать, чтобы чем-то большим завладеть, выиграть позицию. Так же и в армрестлинге: надо чем-то, возможно, пожертвовать в борьбе, чтобы получить более выгодную позицию.

– Какие виды спорта любите смотреть?

– Когда я был маленьким, то играл в баскетбол и занимался единоборствами, поэтому мне нравилось смотреть оба этих вида спорта. Но сейчас люблю смотреть нарезки, хайлайты любого вида спорта. Везде есть захватывающие моменты, и я стараюсь просто смотреть самое яркое в них.

– То есть можете даже фигурное катание посмотреть?

– Конечно. Там тоже есть удивительные и потрясающие моменты. Очевидно, предпочтение отдаю женскому катанию, ха-ха.

– Вы дружите с кем-то из звезд мирового спорта?

– Да, я дружу со многими бойцами. Вообще, многие бойцы высокого уровня дружат со спортсменами силовых видов, пауэрлифтерами, армрестлерами, – сказал канадский армрестлер Ларратт.

«Надеюсь запереть тебя в клетке». Монстр армрестлинга уложил Ларратта – тот психовал на судей и обрел едкое прозвище