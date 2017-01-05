Санный спорт. Чемпионат Европы. Иванова выиграла серебро, Демченко – 10-я
На чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кенигзе состоялись заезды женщин. Татьяна Иванова выиграла серебро по результатам первой попытки.
Санный спорт
Чемпионат Европы
Кенигзе, Германия
Женщины
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 51,178
2. Татьяна Иванова (Россия) – 0,151
3. Татьяна Хюфнер (Германия) – 0,255…
10. Виктория Демченко (Россия) – 0,931...
14. Екатерина Батурина (Россия) – 1,422…
Вторая попытка была отменена из-за погодных условий.
Двойки
1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 1.41,1575
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 0,070
3. Робин Йоханнес Гюке/Давд Гамм (Германия) – 0,782…
6. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия) – 1,340...
9. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 2,252...
13. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 2,487
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