Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Санный спорт. Чемпионат Европы. Иванова выиграла серебро, Демченко – 10-я

    Теги Татьяна Хюфнер чемпионат Европы результаты санный спорт Татьяна Иванова Владислав Южаков Александр Денисьев Екатерина Батурина Юрий Прохоров Виктория Демченко Натали Гайзенбергер Андрей Богданов Андрей Медведев Тобиас Вендль Тони Эггерт Саша Бенекен Робин Йоханнес Гюке Давид Гамм

    На чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кенигзе состоялись заезды женщин. Татьяна Иванова выиграла серебро по результатам первой попытки.

    Санный спорт

    Чемпионат Европы

    Кенигзе, Германия

    Женщины

    1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 51,178
    2. Татьяна Иванова (Россия) – 0,151
    3. Татьяна Хюфнер (Германия) – 0,255…
    10. Виктория Демченко (Россия) – 0,931...
    14. Екатерина Батурина (Россия) – 1,422…

    Вторая попытка была отменена из-за погодных условий.

    Двойки

    1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 1.41,1575
    2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 0,070
    3. Робин Йоханнес Гюке/Давд Гамм (Германия) – 0,782…
    6. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия) – 1,340...
    9. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 2,252...
    13. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 2,487

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться