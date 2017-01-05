На чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кенигзе состоялись заезды женщин. Татьяна Иванова выиграла серебро по результатам первой попытки.

Санный спорт

Чемпионат Европы

Кенигзе, Германия

Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 51,178

2. Татьяна Иванова (Россия) – 0,151

3. Татьяна Хюфнер (Германия) – 0,255…

10. Виктория Демченко (Россия) – 0,931...

14. Екатерина Батурина (Россия) – 1,422…

Вторая попытка была отменена из-за погодных условий.

Двойки

1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 1.41,1575

2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 0,070

3. Робин Йоханнес Гюке/Давд Гамм (Германия) – 0,782…

6. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия) – 1,340...

9. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 2,252...

13. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 2,487