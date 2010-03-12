Мария Ласицкене: «Если мне запретят выступать даже в нейтральном статусе, будем действовать более жестко в отношении ВФЛА»

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту удивлена реакцией руководства Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) на продление отстранения со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«В первую очередь меня удивляет реакция нашей федерации. Когда глава комиссии ВФЛА по восстановлению Александр Паркин в интервью говорит, что на подобные заявления могло повлиять наше успешное выступление в Бирмингеме, ничего кроме недоумения это не вызывает.

Да и пункт о планировании национального тестирования россиян, о котором просит IAAF, появился еще в ноябрьском отчете рабочей группы. Он есть на сайте IAAF, да и был прислан в нашу федерацию.

Жаль, что для ВФЛА это тоже сейчас стало неожиданностью.

Каковы наши действия? Если в июле из-за не выполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жестко в отношении ВФЛА. Вариантов в этом направлении несколько», – сказала Ласицкене.