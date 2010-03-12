Мария Ласицкене: «Если мне запретят выступать даже в нейтральном статусе, будем действовать более жестко в отношении ВФЛА»

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене удивлена реакцией руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на продление отстранения со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
«В первую очередь меня удивляет реакция нашей федерации. Когда глава комиссии ВФЛА по восстановлению Александр Паркин в интервью говорит, что на подобные заявления IAAF могло повлиять наше успешное выступление в Бирмингеме, ничего кроме недоумения это не вызывает.
Да и пункт о планировании национального тестирования россиян, о котором просит IAAF, появился еще в ноябрьском отчете рабочей группы. Он есть на сайте IAAF, да и был прислан в нашу федерацию.
Жаль, что для ВФЛА это тоже сейчас стало неожиданностью.
Каковы наши действия? Если в июле из-за не выполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жестко в отношении ВФЛА. Вариантов в этом направлении несколько», – сказала Ласицкене.