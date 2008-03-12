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    Парламент Великобритании обвинил главу IAAF в том, что он ввел в заблуждение следствие по делу о допинге и коррупции в спорте

    Теги допинг ВФЛА Ламине Диак Лилия Шобухова IAAF Себастьян Коу Папа Массата Диак

    Парламент Великобритании обвинил главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу в том, что он ввел в заблуждение следствие по делу о допинге и коррупции в спорте.

    В декабре 2015 года немецкий телеканал ARD выпустил документальный фильм, в котором его автор рассказал о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. В фильме приводились свидетельства того, что многократная победительница международных марафонов Лилия Шобухова, уличенная в употреблении допинга, заплатила 450 тысяч евро бывшему руководству ВФЛА и бывшему маркетинговому консультанту IAAF Папа Массата Диаку, сыну бывшего главы IAAF Ламине Диака, чтобы быть допущенной к Играм-2012. 

    В письменных показаниях, а также в устных слушаниях по этому делу Коу, в 2014 году занимавший пост заместителя главы IAAF, утверждал, что не был осведомлен о конкретных случаях коррупции в российской легкой атлетике до тех пор, пока на экраны не вышел фильм телеканала ARD.

    Тем не менее, в докладе британского парламента подробно описаны телефонные контакты и электронная переписка Коу и Дэйва Бэдфорда, до 2012 года работавшего директором Лондонского марафона. По данным следствия, Бэдфорд звонил Коу в 2014 году, чтобы рассказать ему о деле россиянки Шобуховой.

    Как сообщается в докладе, Коу давал показания по данному делу до того, как появились подробности с электронной перепиской. Он не согласился на повторную встречу с представителями следствия и предоставил свои показания в письменном виде.

    По заявлению Коу, он и Брэдфорд во время телефонного звонка не обсуждали детали дела Шобуховой. Также глава IAAF утверждал, что отправил электронное письмо, полученное от Брэдфорда, в комиссию по этике IAAF, не ознакомившись с содержанием.

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