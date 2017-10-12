Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете тренерской деятельности в случае нарушения антидопинговых правил

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о запрете тренерской деятельности в случае нарушения антидопинговых правил.

«Основанием прекращения трудового договора с тренером является нарушение тренером общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации», – говорится в тексте документа.

Напомним, что в ноябре 2016 года Госдума ввела уголовную ответственность за склонение спортсменов к допингу.