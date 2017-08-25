WADA 24 сентября рассмотрит вопрос статуса РУСАДА

Вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) критериям Всемирного антидопингового агентства ( ) будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета международной организации 24 сентября в Париже.

Также на повестку дня вынесен вопрос аудита , который проведет в конце сентября.

Напомним, 27 июня WADA разрешило приступить к планированию и координированию проведения допинг-тестов под наблюдением независимых международных экспертов и представителей антидопингового агентства Великобритании (UKADA).