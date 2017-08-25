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    WADA 24 сентября рассмотрит вопрос статуса РУСАДА

    Теги WADA РУСАДА

    Вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) критериям Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета международной организации 24 сентября в Париже.

    Также на повестку дня вынесен вопрос аудита РУСАДА, который WADA проведет в конце сентября.

    Напомним, 27 июня WADA разрешило РУСАДА приступить к планированию и координированию проведения допинг-тестов под наблюдением независимых международных экспертов и представителей антидопингового агентства Великобритании (UKADA).

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