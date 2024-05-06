Мбаппе о забеге с Болтом: «У меня нет шансов. Но почему бы не сделать это ради развлечения»

Килиан Мбаппе прокомментировал желание Усэйна Болта устроить забег.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике сказал: «Мне бы хотелось посоревноваться с в моей лучшей форме на 100-метровке. Ему нужно пробежать и дать мне посмотреть результат».

«Приятно осознавать, что я вдохновляю такого человека, как он. Он тоже всех вдохновлял. И я думаю, что все не спали допоздна, чтобы посмотреть забег . Я могу просто сказать, что это взаимно, и я начал восхищаться им раньше, чем он мной.

[В забеге] у меня нет шансов. Но это здорово, почему бы не сделать это ради развлечения, если у нас обоих будет время. Я не жду ничего особенного от результата», – сказал нападающий « » в интервью Brut.