Мбаппе о забеге с Болтом: «У меня нет шансов. Но почему бы не сделать это ради развлечения»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Усэйн Болт Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе прокомментировал желание Усэйна Болта устроить забег.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике сказал: «Мне бы хотелось посоревноваться с Мбаппе в моей лучшей форме на 100-метровке. Ему нужно пробежать и дать мне посмотреть результат».

«Приятно осознавать, что я вдохновляю такого человека, как он. Он тоже всех вдохновлял. И я думаю, что все не спали допоздна, чтобы посмотреть забег Усэйна Болта. Я могу просто сказать, что это взаимно, и я начал восхищаться им раньше, чем он мной. 

[В забеге] у меня нет шансов. Но это здорово, почему бы не сделать это ради развлечения, если у нас обоих будет время. Я не жду ничего особенного от результата», – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью Brut.

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10 комментариев
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Судя по последним фото Болта, его сейчас каждый второй комментатор обгонит. Пузан он неплохой наел
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+6
Ответ Детрит
Да ладно, Болту уже 37, вряд ли он сейчас сможет выдать свои пиковые цифры
он даже сейчас спокойно пробежит быстрее Мбаппе. Техника бега профессионального легкоатлета и футболиста слишком сильно отличается, чтобы думать о каких-то шансов у Мбаппе. Не говоря уже о том, что 100 м довольна большая дистанция для футболиста
+3
0
+3
Я б глянул с праймовым Быстровым
+4
-2
+2
Ответ Михаил Опякин
Я б глянул с праймовым Быстровым
На алкогонку разве что
+1
0
+1
Ответ zero-vrn
Судя по последним фото Болта, его сейчас каждый второй комментатор обгонит. Пузан он неплохой наел
Думаешь у комментаторов пузан меньше?))
+1
0
+1
На 30 метров у болта нет шансов
0
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пускай бегут в бутсах ведя при этом мяч)
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