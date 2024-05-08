Элиуд Кипчоге: «Был шокирован тем, что в соцсетях говорили, что я причастен к гибели Киптума. Угрожали сжечь мой дом, убить семью»

Элиуд Кипчоге рассказал о травле после гибели Келвина Киптума.

Кенийский бегун Келвин Киптум погиб в ДТП в феврале. Ему было 24 года.

В 2023 году Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 35 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал , который является двукратным олимпийским чемпионом.

По словам Кипчоге, некоторые пользователи соцсетей начали предполагать, что он был участником заговора с целью убийства Киптума.

«Я был шокирован. Я услышал много плохого в свой адрес – угрожали сжечь мой дом, убить семью. Этого не произошло, но таков мир.

Я очень боялся за своих детей. Иногда они ездили в школу на велосипедах, но пришлось прекратить это, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Мы начали подвозить их к школе и забирать по вечерам.

Моя дочь учится в школе-интернате – хорошо, что у нее не было доступа к социальным сетям. Но моим сыновьям было тяжело слышать «Твой папа кого-то убил».

Худший момент был, когда я дозвонился до мамы. Она сказала мне: «Просто береги себя. Столько всего произошло». Я родом из очень отдаленного района, но понял, что соцсети добрались и туда. Это был действительно тяжелый месяц.

Я не видел смысла менять место проведения тренировок, потому что моя жизнь открыта. Наш спорт – это не тренировки в спортзале, мы выходим на улицу для пробежек. Я свободно хожу по улицам.

Я также не хочу удалять аккаунты в соцсетях – я ничего не сделал и мне нечего скрывать.

Мне было действительно больно слышать плохие слова даже от товарищей по тренировкам, от тех, с кем я общаюсь. Я был очень расстроен», – рассказал Кипчоге.

«Компании, занимающиеся соцсетями, мало что делают, чтобы пресечь злоупотребления на платформах. Неизвестные люди публикуют плохие вещи, которые по-настоящему опасны.

Соцсети должны действовать быстро, собирать факты, удалять аккаунты. Люди должны знать, что если сказать что-то нехорошее, то ваш аккаунт будет удален», – добавил он.

По словам Кипчоге, из-за запугиваний и угроз он не смог хорошо выступить на Токийском марафоне, так как не спал три дня. 3 марта он пришел к финишу десятым.

Несмотря на неудачное выступление, он вошел в сборную Кении на Олимпийские игры в Париже и нацелен на то, чтобы выиграть третью золотую медаль в марафоне.

«Речь идет о том, чтобы встать и снова идти к своей цели. Я хочу войти в учебники истории и стать первым человеком, выигравшим три раза подряд», – сказал кенийский спортсмен.