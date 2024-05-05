Результаты четвертого этапа Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт»
4 и 5 мая в Санкт-Петербурге прошел четвертый этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт». Участники преодолевали три этапа (в индивидуальном и командном форматах): 300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега. В рамках соревнований 4 мая также прошли велогонка на дистанциях 20 и 30 км и детские забеги.
Плавание прошло в крытом бассейне КСК «АРЕНА», велоэтап – в здании Легкоатлетического манежа на велостанках Tacx Neo 2T, бег – по беговым дорожкам манежа.
Результаты победителей и призеров:
Триатлон, мужчины
- Василий Соловьев – 25:40
- Антон Горин – 26:41
- Ярослав Стороженко – 26:50
Триатлон, женщины
- Полина Кондрашова – 28:37
- Арина Овчинникова – 28:54
- Инна Макарова – 31:25
Эстафета
- ИзиВин – 26:57
- Невские монстры – 27:18
- Федерация бокса – 29:40
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.