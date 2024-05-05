Результаты четвертого этапа Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт»

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4 и 5 мая в Санкт-Петербурге прошел четвертый этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт». Участники преодолевали три этапа (в индивидуальном и командном форматах): 300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега. В рамках соревнований 4 мая также прошли велогонка на дистанциях 20 и 30 км и детские забеги.

Плавание прошло в крытом бассейне КСК «АРЕНА», велоэтап – в здании Легкоатлетического манежа на велостанках Tacx Neo 2T, бег – по беговым дорожкам манежа.

Результаты победителей и призеров:

Триатлон, мужчины

  1. Василий Соловьев – 25:40
  2. Антон Горин – 26:41
  3. Ярослав Стороженко – 26:50

Триатлон, женщины

  1. Полина Кондрашова – 28:37
  2. Арина Овчинникова – 28:54
  3. Инна Макарова – 31:25

Эстафета

  1. ИзиВин – 26:57
  2. Невские монстры – 27:18
  3. Федерация бокса – 29:40

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

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