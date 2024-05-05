Иван Алыпов: «Если нас не ждут на Олимпиаде, то какой смысл ехать туда? Идти на день рождения, когда тебя не звали, неправильно»

Теги лыжные гонки Иван Алыпов Париж-2024 Лыжи

Лыжник Иван Алыпов высказался об участии россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«В первую очередь, нас не хотят видеть там. Дело не в том, что нас не пускают или мы не можем из-за внутренних проблем приехать. Дело в том, что нас там не хотят видеть.

А что там в таком случае делать? Идти на день рождения, когда тебя не звали, – неправильно. А если тебе и говорят – приезжай, то выдвигают кучу условий: «На день рождения можешь прийти, но подарки нужно положить на стол и все остальное время стоять в углу, куда мусор выкидывают».

Если нас там не ждут, если это противоречит всем законам спорта, то какой в этом смысл? Если кто-то из российских спортсменов поедет, я ни в коем случае не скажу, что считаю его предателем и не буду за него болеть.

Все равно я буду понимать, что это наши русские ребята, которые борются за медали и, дай бог, побеждают. Но вопрос в том, как они будут чувствовать себя в таких условиях. Большой вопрос», – сказал призер Олимпийских игр-2006.

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