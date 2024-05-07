Результаты трейлового забега «Ясная Поляна Ultra Trail», прошедшего 5 мая

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5 мая в Ясной Поляне (Тульская область) прошел трейловый забег. Участникам были доступны следующие дистанции: 50 км, 30 км, 15 км и 7 км. Дети соревновались на дистанциях 600 и 1200 м.

Атлеты стартовали у лыжероллерного центра «Веденино» и бежали по лесам Ясной Поляны.

Победителем на ультрамарафонской дистанции стал спортсмен Артем Зыкин – многократный победитель и призер трейловых забегов Nikola-Lenivets Winter Wild Trail и Mad Fox Ultra.

Результаты победителей и призеров: 

50 км, мужчины

  1. Артем Зыкин – 3:23:45
  2. Роман Петровский – 4:08:52
  3. Вячеслав Жихарев – 4:10:01

30 км, мужчины

  1. Андрей Апарин – 2:11:16
  2. Артем Иванин – 2:26:02
  3. Григорий Калюжный – 2:26:16

30 км, женщины

  1. Надежда Орлова – 2:12:06
  2. Ирина Леонова – 2:21:30
  3. Екатерина Мужичкова – 2:26:54

15 км, мужчины

  1. Александр Муромцев – 1:05:58
  2. Станислав Мусохранов – 1:07:35
  3. Сергей Грачев – 1:07:42

15 км, женщины

  1. Александра Войтова – 1:10:07
  2. Анна Арефьева – 1:13:13
  3. Дарья Михайловская – 1:15:33

7 км, мужчины

  1. Александр Воробьев – 22:43
  2. Юрий Панфилов – 22:59
  3. Дмитрий Меркушин – 23:22

7 км, женщины

  1. Светлана Ретунская – 23:30
  2. Ксения Воронова – 23:33
  3. Наталья Шишкова – 23:52

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Racetime. Фотографии с забега находятся на сайте MySportPhoto.

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