Результаты трейлового забега «Ясная Поляна Ultra Trail», прошедшего 5 мая

5 мая в Ясной Поляне (Тульская область) прошел трейловый забег. Участникам были доступны следующие дистанции: 50 км, 30 км, 15 км и 7 км. Дети соревновались на дистанциях 600 и 1200 м.

Атлеты стартовали у лыжероллерного центра «Веденино» и бежали по лесам Ясной Поляны.

Победителем на ультрамарафонской дистанции стал спортсмен Артем Зыкин – многократный победитель и призер трейловых забегов Nikola-Lenivets Winter Wild Trail и Mad Fox Ultra.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Артем Зыкин – 3:23:45 Роман Петровский – 4:08:52 Вячеслав Жихарев – 4:10:01

30 км, мужчины

Андрей Апарин – 2:11:16 Артем Иванин – 2:26:02 Григорий Калюжный – 2:26:16

30 км, женщины

Надежда Орлова – 2:12:06 Ирина Леонова – 2:21:30 Екатерина Мужичкова – 2:26:54

15 км, мужчины

Александр Муромцев – 1:05:58 Станислав Мусохранов – 1:07:35 Сергей Грачев – 1:07:42

15 км, женщины

Александра Войтова – 1:10:07 Анна Арефьева – 1:13:13 Дарья Михайловская – 1:15:33

7 км, мужчины

Александр Воробьев – 22:43 Юрий Панфилов – 22:59 Дмитрий Меркушин – 23:22

7 км, женщины

Светлана Ретунская – 23:30 Ксения Воронова – 23:33 Наталья Шишкова – 23:52

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Racetime. Фотографии с забега находятся на сайте MySportPhoto.