Результаты трейлового забега «Ясная Поляна Ultra Trail», прошедшего 5 мая
5 мая в Ясной Поляне (Тульская область) прошел трейловый забег. Участникам были доступны следующие дистанции: 50 км, 30 км, 15 км и 7 км. Дети соревновались на дистанциях 600 и 1200 м.
Атлеты стартовали у лыжероллерного центра «Веденино» и бежали по лесам Ясной Поляны.
Победителем на ультрамарафонской дистанции стал спортсмен Артем Зыкин – многократный победитель и призер трейловых забегов Nikola-Lenivets Winter Wild Trail и Mad Fox Ultra.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
- Артем Зыкин – 3:23:45
- Роман Петровский – 4:08:52
- Вячеслав Жихарев – 4:10:01
30 км, мужчины
- Андрей Апарин – 2:11:16
- Артем Иванин – 2:26:02
- Григорий Калюжный – 2:26:16
30 км, женщины
- Надежда Орлова – 2:12:06
- Ирина Леонова – 2:21:30
- Екатерина Мужичкова – 2:26:54
15 км, мужчины
- Александр Муромцев – 1:05:58
- Станислав Мусохранов – 1:07:35
- Сергей Грачев – 1:07:42
15 км, женщины
- Александра Войтова – 1:10:07
- Анна Арефьева – 1:13:13
- Дарья Михайловская – 1:15:33
7 км, мужчины
- Александр Воробьев – 22:43
- Юрий Панфилов – 22:59
- Дмитрий Меркушин – 23:22
7 км, женщины
- Светлана Ретунская – 23:30
- Ксения Воронова – 23:33
- Наталья Шишкова – 23:52
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Racetime. Фотографии с забега находятся на сайте MySportPhoto.