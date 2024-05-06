Вирер, Хаузер и Гандлер поучаствовали в благотворительном забеге Wings for Life

Биатлонистки Доротея Вирер, Лиза Тереза Хаузер и Анна Гандлер поучаствовали в благотворительном забеге Wings for Life 5 мая.

Цель мероприятия – сбор средств для исследований и лечения травм спинного мозга. Забеги Wings for Life проходят по всему миру, в этом году общее число участников в различных странах составило 265 тысяч.

Вирер вышла на старт в Милане, Хаузер и Гандлер – в Вене. Согласно регламенту, через полчаса после начала гонки на трассу выезжает специальный «автомобиль-финиш» («catcher car»). Участники, которых он догоняет, снимаются с дистанции.

Вирер – четырехкратная чемпионка мира по биатлону, выступающая за Италию. Хаузер является чемпионкой мира, а Гандлер – победителем юниорского ЧМ в составе сборной Австрии.

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