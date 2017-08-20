«Бриллиантовая лига». Гулиев, Перкович и Мерритт одержали победы, Шубенков – 2-й, другие результаты
Сегодня в британском Бирмингеме проходит этап «Бриллиантовой лиги». Российский спринтер Сергей Шубенков стал вторым на дистанции 110 м с барьерами.
«Бриллиантовая лига»
Бирмингем, Великобритания
Мужчины
110 м с/б
1. Арис Мерритт (США) – 13,29
2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,31
3. Девон Аллен (США) – 13,40
200 м
1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,17
2. Амер Уэбб (США) – 20,26
3. Аарон Браун (Канада) – 20,30
4. Исаак Маквала (Ботсвана) – 20,41
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,50
2. Адам Кщот (Польша) – 1.45,28
3. Марчин Левандовски (Польша) – 1.45,33
Прыжки в высоту
1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,40 (лучший результат сезона в мире)
2. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,31
3. Том Гейл (Великобритания) – 2,24
Прыжки в длину
1. Джэррион Лоусон (США) – 8,19
2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,03
3. Майк Хартфилд (США) – 8,02
Женщины
100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,93
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,97
3. Джура Леви (Ямайка) – 11,08...
6. Дафне Схипперс (Голландия) – 11,22
400 м с/б
1. Зузана Гейнова (Чехия) – 54,18
2. Далайла Мухаммад (США) – 54,20
3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 54,67
1500 м
1. Давит Сейяум (Эфиопия) – 4.01,36
2. Винни Чебет (Кения) – 4.02,24
3. Рабабе Арафи (Марокко) – 4.02,95
3000 м
1. Сифан Хассан (Голландия) – 8.28,90
2. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 8.29,89
3. Маргарет Кипкембои (Кения) – 8.30,11
Диск
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,51
2. Дения Кабальеро (Куба) – 65,24
3. Яиме Перес (Куба) – 65,11
Тройной прыжок
1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,51
2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,44
3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,29...
7. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 13,94
Прыжки с шестом
1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,75
2. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,61
3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,61
4-5. Сэнди Моррис (США) – 4,61
4-5. Ярислей Сильва (Куба) – 4,61
Вне зачета «Бриллиантовой лиги»
Мужчины
400 м
1. Дуэйн Коуэн (Великобритания) – 45,34
2. Вернон Норвуд (США) – 45,52
3. Рабах Юсиф (Великобритания) – 45,58
Молот
1. Павел Файдек (Польша) – 78,51
2. Ник Миллер (Великобритания) – 71,69
3. Йоханнес Бихлер (Германия) – 70,06
Женщины
800 м
1. Хабитам Алему (Эфиопия) – 1.59,60
2. Линси Шарп (Великобритания) – 1.59,97
3. Шарлин Липси (США) – 2.00,97
Молот
1. Йоанна Федорова (Польша) – 71,14
2. Софи Хитчон (Великобритания) – 70,96
3. Каролин Пэслер (Германия) – 65,97
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются
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