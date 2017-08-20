Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Бриллиантовая лига». Гулиев, Перкович и Мерритт одержали победы, Шубенков – 2-й, другие результаты

    Теги прыжки в длину бег метания сборная России результаты прыжки в высоту тройной прыжок прыжки с шестом сборная США сборная США жен Бриллиантовая лига Рамиль Гулиев Ольга Рыпакова Марчин Левандовски Сергей Шубенков Сандра Перкович Адам Кщот Катерине Ибаргуэн Зузана Гейнова Арис Мерритт Кимберли Уильямс Ярислей Сильва Мутаз Баршим Найджел Амос Йоанна Федорова Софи Хитчон Линси Шарп Аарон Браун Далайла Мухаммад Павел Файдек Сифан Хассан Дафне Схипперс Екатерини Стефаниди Майк Хартфилд Дения Кабальеро Яиме Перес Элейн Томпсон Рабабе Арафи Майд Эддин Газаль Джейнив Расселл Мари-Джози Та Лу Давит Сейяум Девон Аллен Сэнди Моррис Амер Уэбб Констанц Клостерхалфен Рушвал Самааи Джэррион Лоусон Исаак Маквала Холли Брэдшоу Джура Леви

    Сегодня в британском Бирмингеме проходит этап «Бриллиантовой лиги». Российский спринтер Сергей Шубенков стал вторым на дистанции 110 м с барьерами.

    «Бриллиантовая лига»

    Бирмингем, Великобритания

    Мужчины

    110 м с/б

    1. Арис Мерритт (США) – 13,29
    2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,31
    3. Девон Аллен (США) – 13,40

    200 м

    1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,17
    2. Амер Уэбб (США) – 20,26
    3. Аарон Браун (Канада) – 20,30
    4. Исаак Маквала (Ботсвана) – 20,41

    800 м

    1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,50
    2. Адам Кщот (Польша) – 1.45,28
    3. Марчин Левандовски (Польша) – 1.45,33

    Прыжки в высоту

    1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,40 (лучший результат сезона в мире)
    2. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,31
    3. Том Гейл (Великобритания) – 2,24

    Прыжки в длину

    1. Джэррион Лоусон (США) – 8,19
    2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,03
    3. Майк Хартфилд (США) – 8,02

    Женщины

    100 м

    1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,93
    2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,97
    3. Джура Леви (Ямайка) – 11,08...
    6. Дафне Схипперс (Голландия) – 11,22

    400 м с/б

    1. Зузана Гейнова (Чехия) – 54,18
    2. Далайла Мухаммад (США) – 54,20
    3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 54,67

    1500 м

    1. Давит Сейяум (Эфиопия) – 4.01,36
    2. Винни Чебет (Кения) – 4.02,24
    3. Рабабе Арафи (Марокко) – 4.02,95

    3000 м

    1. Сифан Хассан (Голландия) – 8.28,90
    2. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 8.29,89
    3. Маргарет Кипкембои (Кения) – 8.30,11

    Диск

    1. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,51
    2. Дения Кабальеро (Куба) – 65,24
    3. Яиме Перес (Куба) – 65,11

    Тройной прыжок

    1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,51
    2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,44
    3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,29...
    7. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 13,94

    Прыжки с шестом

    1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,75
    2. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,61
    3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,61
    4-5. Сэнди Моррис (США) – 4,61
    4-5. Ярислей Сильва (Куба) – 4,61

    Вне зачета «Бриллиантовой лиги»

    Мужчины

    400 м

    1. Дуэйн Коуэн (Великобритания) – 45,34
    2. Вернон Норвуд (США) – 45,52
    3. Рабах Юсиф (Великобритания) – 45,58

    Молот

    1. Павел Файдек (Польша) – 78,51
    2. Ник Миллер (Великобритания) – 71,69
    3. Йоханнес Бихлер (Германия) – 70,06

    Женщины

    800 м

    1. Хабитам Алему (Эфиопия) – 1.59,60
    2. Линси Шарп (Великобритания) – 1.59,97
    3. Шарлин Липси (США) – 2.00,97

    Молот

    1. Йоанна Федорова (Польша) – 71,14
    2. Софи Хитчон (Великобритания) – 70,96
    3. Каролин Пэслер (Германия) – 65,97

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться