«Бриллиантовая лига». Гулиев, Перкович и Мерритт одержали победы, Шубенков – 2-й, другие результаты

Сегодня в британском Бирмингеме проходит этап «Бриллиантовой лиги». Российский спринтер Сергей Шубенков стал вторым на дистанции 110 м с барьерами.

«Бриллиантовая лига»

Бирмингем, Великобритания

Мужчины

110 м с/б

1. Арис Мерритт (США) – 13,29

2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,31

3. Девон Аллен (США) – 13,40

200 м

1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,17

2. Амер Уэбб (США) – 20,26

3. Аарон Браун (Канада) – 20,30

4. Исаак Маквала (Ботсвана) – 20,41

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,50

2. Адам Кщот (Польша) – 1.45,28

3. Марчин Левандовски (Польша) – 1.45,33

Прыжки в высоту

1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,40 (лучший результат сезона в мире)

2. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,31

3. Том Гейл (Великобритания) – 2,24

Прыжки в длину

1. Джэррион Лоусон (США) – 8,19

2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,03

3. Майк Хартфилд (США) – 8,02

Женщины

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,93

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,97

3. Джура Леви (Ямайка) – 11,08...

6. Дафне Схипперс (Голландия) – 11,22

400 м с/б

1. Зузана Гейнова (Чехия) – 54,18

2. Далайла Мухаммад (США) – 54,20

3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 54,67

1500 м

1. Давит Сейяум (Эфиопия) – 4.01,36

2. Винни Чебет (Кения) – 4.02,24

3. Рабабе Арафи (Марокко) – 4.02,95

3000 м

1. Сифан Хассан (Голландия) – 8.28,90

2. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 8.29,89

3. Маргарет Кипкембои (Кения) – 8.30,11

Диск

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,51

2. Дения Кабальеро (Куба) – 65,24

3. Яиме Перес (Куба) – 65,11

Тройной прыжок

1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,51

2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,44

3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,29...

7. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 13,94

Прыжки с шестом

1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,75

2. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,61

3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,61

4-5. Сэнди Моррис (США) – 4,61

4-5. Ярислей Сильва (Куба) – 4,61

Вне зачета «Бриллиантовой лиги»

Мужчины

400 м

1. Дуэйн Коуэн (Великобритания) – 45,34

2. Вернон Норвуд (США) – 45,52

3. Рабах Юсиф (Великобритания) – 45,58

Молот

1. Павел Файдек (Польша) – 78,51

2. Ник Миллер (Великобритания) – 71,69

3. Йоханнес Бихлер (Германия) – 70,06

Женщины

800 м

1. Хабитам Алему (Эфиопия) – 1.59,60

2. Линси Шарп (Великобритания) – 1.59,97

3. Шарлин Липси (США) – 2.00,97

Молот

1. Йоанна Федорова (Польша) – 71,14

2. Софи Хитчон (Великобритания) – 70,96

3. Каролин Пэслер (Германия) – 65,97

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются