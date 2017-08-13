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    Данил Лысенко: «Травмировал ногу, хотел отказаться от выступления – было очень больно»

    Теги чемпионат мира сборная России прыжки в высоту травмы Данил Лысенко

    Российский прыгун в высоту Данил Лысенко прокомментировал свой результат на чемпионате мира в Лондоне, где он завоевал серебро.

    «Я очень доволен, не могу передать словами, эмоции зашкаливают. Технические ошибки были, чуть запутался в разбеге, подбежал слишком близко. В финале чуть страшнее прыгать, чем в квалификации.

    Сейчас главное – залечить ногу. Спазмировало мышцу, хотел отказываться в начале соревнований. На пробных попытках было очень больно. Прыгал начальную – смотрю: прыгать можно. Решил продолжить», – рассказал Лысенко в эфире «Матч ТВ».

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