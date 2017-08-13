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    Чемпионат мира. Великобритания выиграла золото в мужской эстафете 4x100, Ямайка – без наград

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    Мужская сборная Великобритании победила в эстафете 4x100 на чемпионате мира в Лондоне. Ямайка осталась без наград из-за травмы Усэйна Болта.

    Для ямайца Усэйна Болта этот забег стал последним в карьере.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Мужчины

    4x100

    1. Великобритания (Чиджинду Уйя, Адам Джемили, Дэниел Талбот, Нэтанил Митчелл-Блейк) – 37,47
    2. США (Майк Роджерс, Джастин Гэтлин, Джэйлин Бэкон, Кристиан Коулмен) – 37,52
    3. Япония (Шухей Тада, Сета Изука, Йошихиде Кириу, Кенджи Фуджимицу) – 38,04 
    4. Китай – 38,34
    5. Франция – 38,48
    6. Канада – 38,59
    7. Турция – 38,73

    Сборная Ямайки (Омар Маклауд, Джулиан Форте, Йохан Блэйк, Усэйн Болт) – не финишировала. 

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