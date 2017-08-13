Чемпионат мира. Великобритания выиграла золото в мужской эстафете 4x100, Ямайка – без наград
Мужская сборная Великобритании победила в эстафете 4x100 на чемпионате мира в Лондоне. Ямайка осталась без наград из-за травмы Усэйна Болта.
Для ямайца Усэйна Болта этот забег стал последним в карьере.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
4x100
1. Великобритания (Чиджинду Уйя, Адам Джемили, Дэниел Талбот, Нэтанил Митчелл-Блейк) – 37,47
2. США (Майк Роджерс, Джастин Гэтлин, Джэйлин Бэкон, Кристиан Коулмен) – 37,52
3. Япония (Шухей Тада, Сета Изука, Йошихиде Кириу, Кенджи Фуджимицу) – 38,04
4. Китай – 38,34
5. Франция – 38,48
6. Канада – 38,59
7. Турция – 38,73
Сборная Ямайки (Омар Маклауд, Джулиан Форте, Йохан Блэйк, Усэйн Болт) – не финишировала.
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