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    Болт выиграл прощальный забег в Кингстоне

    Теги бег результаты Усэйн Болт сборная Ямайки Йохан Блэйк Джевон Минзи

    Ямайский спринтер Усэйн Болт сегодня выиграл забег на 100 м в рамках Salute to a Legend в Кингстоне – последний с его участием в родной стране.

    В присутствии 35 тысяч болельщиков Болт показал результат 10,03 секунды. Еще один ямаец Джевон Минзи был вторым (10,15). В другом забеге Йохан Блэйк показал лучший результат на турнире – 9,97.

    «Это было очень тяжело, у меня был большой перерыв. Пропуск двух недель оказался непростым. Народ Ямайки пришел ради меня, спасибо вам за поддержку», – сказал Болт.

    На турнир приехали многие известные легкоатлеты – Кристиан Тэйлор, Эллисон Феликс, Мо Фара, Дэвид Рудиша и другие. Соревнования завершились салютом.

    Последний сезон Усэйна Болта. Осталось всего 4 забега!

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