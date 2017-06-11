Болт выиграл прощальный забег в Кингстоне

Ямайский спринтер Усэйн Болт сегодня выиграл забег на 100 м в рамках Salute to a Legend в Кингстоне – последний с его участием в родной стране.

В присутствии 35 тысяч болельщиков Болт показал результат 10,03 секунды. Еще один ямаец Джевон Минзи был вторым (10,15). В другом забеге Йохан Блэйк показал лучший результат на турнире – 9,97.

«Это было очень тяжело, у меня был большой перерыв. Пропуск двух недель оказался непростым. Народ Ямайки пришел ради меня, спасибо вам за поддержку», – сказал Болт.

На турнир приехали многие известные легкоатлеты – Кристиан Тэйлор, Эллисон Феликс, Мо Фара, Дэвид Рудиша и другие. Соревнования завершились салютом.

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