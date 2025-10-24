  • Спортс
  Победы «Краснодара» и «Локо», золото Мельниковой на ЧМ, 5:0 в дерби «Спартака» и «Динамо», новый контракт Месси и другие новости
6

Победы «Краснодара» и «Локо», золото Мельниковой на ЧМ, 5:0 в дерби «Спартака» и «Динамо», новый контракт Месси и другие новости

1. Прошли заключительные матчи группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Краснодар» дома дежурно разгромил «Сочи» (3:0), а «Локомотив» в гостях справился с «Балтикой» (2:1), судьи отменили три гола команды Талалаева.

2. В FONBET КХЛ «Авангард» уступил «Северстали» (3:4 ОТ), «Автомобилист» обыграл «Трактор» (5:3), «Нефтехимик» одержал победу над «Металлургом» (5:3), «Спартак» крупно проиграл «Динамо» (0:5), «Салават Юлаев» победил «Сибирь» (5:2).

3. Ангелина Мельникова победила в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. В ее честь звучал Первый концерт Чайковского. 25-летная россиянка стала двукратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье.

4. НХЛ. «Тампа» уступила «Чикаго» (2:3), несмотря на 2 передачи Кучерова (999 очков в регулярках за карьеру). «Флорида» проиграла «Питтсбургу» (3:5), Малкин сделал 2 передачи, Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков. «Эдмонтон» вырвал победу у «Монреаля» (6:5), Подколзин забил победный гол, набрав 1+1. Все результаты дня – здесь

5. Российские пловцы не выступят на чемпионате Европы на короткой воде в Польше. Министр спорта Дегтярев заявил: «ОКР направит ноту главе МОК Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши».

6. Футбольный судья Игорь Захаров на BMW X6 задел пешехода на переходе и трижды ударил его по лицу, после чего скрылся с места происшествия. У арбитра, работающего на матчах Кубка России и PARI Первой лиги, 1600 штрафов за нарушения ПДД за 3 года. Полиция проводит проверку.

7. НБА. 55 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» одолеть «Индиану» в овертайме матча-повтора финала прошлого сезона.

8. Медведев уступил Муте во втором круге турнира в Вене, Этчеверри, Синнер, Зверев, Берреттини, Бублик, де Минаур вышли в 1/4 финала. Александрова, Рыбакина, Кенин, Бенчич, Калинская вышли в 1/4 финала турнира в Токио.

9. Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года в Милане.

10. Умер бывший защитник «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков, ему было 86 лет. Он второй по количеству матчей в чемпионате Советского Союза – 427.

11. В 3-м туре Лиги Европы «Астон Вилла» уступила «Гоу Эхед Иглс» (1:2), «Бетис» поделил очки с «Генком» (0:0), «Фенербахче» одолел «Штутгарт» (1:0), ПАОК Чалова и Оздоева одолел «Лилль» (4:3), «Ноттингем Форест» победил «Порту» (2:0), «Сельта» – «Ниццу» (2:1).

Во 2-м туре Лиги конференций «Шахтер» проиграл «Легии» (1:2), «Фиорентина» разгромила «Рапид» (3:0), «Динамо» Киев крупно проиграл «Самсунспору» (0:3), «Кристал Пэлас» уступил АЕК Ларнака (0:1), «Ноа» поделил очки с «Университатя Крайова» (1:1). 

12. ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере, среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники. Арестованы тренер «Портленда» Чонси Биллапс и баскетболист «Майами» Терри Розир.

13. Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майми» до 2028 года. Аргентинцу 38 лет.

14. Букмекеры потратят более 7,3 млрд рублей на контракты с клубами РПЛ в сезоне-2025/26. Четыре клуба получают по 1 млрд в год.

Цитаты дня:

Онопко не считает зарплаты футболистов раздутыми: «Приводишь иностранца на миллион, а своим будешь платить по 100 евро? Так не бывает. Футбольный век короткий»

Андрей Кириленко: «Мы живем в эпоху трех величайших игровиков – Джеймса, Месси и Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности»

Лещук о матче с «Зенитом»: «Пусть боятся, что «Динамо» к ним едет – у нас история больше, чем у них. Главный наш соперник – мы сами, можем обыграть кого угодно»

Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»

«Мне сделали чекап, посмотрели, какая чакра хуже всего работает, и по ней начинают массировать». Загитова рассказала, как отдыхает в санатории

Медведев – судье по ходу матча с Муте: «Ты не используешь мозг»

утренний дайджест
