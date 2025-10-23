  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года в Милане
28

Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года в Милане

Российские атлеты не примут участия в зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК). 

В сентябре МПК восстановил статус Паралимпийского комитета России (ПКР), допустив россиян к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. 

Однако 21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе. 

Из-за этого россияне не смогут пройти квалификацию для участия в Паралимпиаде-2026. 

«Точно так же, как МПК полностью уважает решение генассамблеи МПК не продлевать частичное отстранение паралимпийских комитетов Беларуси и России, мы также полностью уважаем решения каждой международной федерации в отношении видов спорта, которыми они управляют.

Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означает, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в международных соревнованиях, что делает невозможным их квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане», – заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

Россияне могли бы принять участие в турнире по паралимпийскому хоккею, но на данный момент все участники квалификационного турнира уже определены. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МПК
МПК
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
отстранение и возвращение России
Политика
паралимпийская сборная Беларуси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Рожков о решении FIS не допускать российских паралимпийцев: «Продолжим добиваться полного восстановления прав наших спортсменов»
вчера, 10:31
Тихонов о словах Самуэльссона: «Надо ему напомнить про Чудское озеро. Пусть голос не поднимает против России, а то прилетит «Орешник-2»
18 октября, 13:01
Глава Федерации параспорта Швеции о допуске России: «Большое разочарование. Но мы не будем бойкотировать Игры и использовать спортсменов как политическую дубинку»
17 октября, 11:58
Главные новости
Сергей Крянин: «Надо добиваться допуска с флагом и гимном. Других вариантов вообще не должно быть»
вчера, 20:16
CAS о планах России подать апелляцию на недопуск лыжников: «FIS должна подтвердить, возможно ли обжалование»
вчера, 19:17
Норвежский журналист Салтведт: «Многие из российских лыжников уже высказывали мысли о дефиците мотивации. Теперь ситуация станет еще хуже»
вчера, 18:56
Матыцин о недопуске лыжников: «Решение носит откровенно политизированный характер. Цель скандинавских государств – любой ценой устранить сильных соперников»
вчера, 18:43
«Не в этом году». Дарья Непряева показала, как плачет после решения о недопуске россиян
вчера, 18:31Видео
Сергей Чепиков: «С российскими лыжниками Олимпиада была бы значительно интереснее. Сейчас у норвежцев почти нет конкуренции»
вчера, 17:40
Панжинский о продлении отстранения лыжников: «Просто отмахнуться от нас уже не получается. Многие хотят нашего возвращения»
вчера, 17:05
Губерниев об апелляции на недопуск лыжников: «Ввязался в драку – дерись до конца. Дегтярев делает все правильно, шансы есть всегда»
вчера, 16:17
Юрист Анцелиович об апелляции на недопуск лыжников: «Смысла особо нет, потому что это продление ранее вынесенного решения»
вчера, 16:01
12 человек в руководстве FIS проголосовали против допуска россиян, 10 – за (TV2)
вчера, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
вчера, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
вчера, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
8 августа, 18:04