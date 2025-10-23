Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года в Милане
Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).
В сентябре МПК восстановил статус Паралимпийского комитета России (ПКР), допустив россиян к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.
Однако 21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
Из-за этого россияне не смогут пройти квалификацию для участия в Паралимпиаде-2026.
«Точно так же, как МПК полностью уважает решение генассамблеи МПК не продлевать частичное отстранение паралимпийских комитетов Беларуси и России, мы также полностью уважаем решения каждой международной федерации в отношении видов спорта, которыми они управляют.
Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означает, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в международных соревнованиях, что делает невозможным их квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане», – заявил глава МПК Эндрю Парсонс.
Россияне могли бы принять участие в турнире по паралимпийскому хоккею, но на данный момент все участники квалификационного турнира уже определены.