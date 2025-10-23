  • Спортс
  Дегтярев о недопуске российских пловцов на чемпионат Европы: «ОКР направит ноту главе МОК Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши»
3

Дегтярев о недопуске российских пловцов на чемпионат Европы: «ОКР направит ноту главе МОК Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши»

ОКР обратится к главе МОК Ковентри из-за недопуска российских пловцов в Польшу.

Об этом заявил министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев

Ранее глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сообщил, что российские пловцы не выступят на чемпионате Европы на короткой воде в Польше «по политическим причинам»

«Решение властей Польши не допустить российских спортсменов на чемпионат Европы по плаванию – вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии. В связи с этим ОКР направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.

Когда Индонезия отказала во въезде израильским спортсменам, МОК незамедлительно ввел против нее жесткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране.

Кроме того, исполком МОК в последнем решении четко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, а дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех – и они касаются в том числе России.

В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты. Мы ожидаем от МОК последовательности в защите олимпийских принципов и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях», – сказал Дегтярев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
