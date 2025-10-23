Дегтярев о недопуске российских пловцов на чемпионат Европы: «ОКР направит ноту главе МОК Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши»

ОКР обратится к главе МОК Ковентри из-за недопуска российских пловцов в Польшу.

Об этом заявил министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев .

Ранее глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сообщил, что российские пловцы не выступят на чемпионате Европы на короткой воде в Польше «по политическим причинам» .

«Решение властей Польши не допустить российских спортсменов на чемпионат Европы по плаванию – вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии. В связи с этим ОКР направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.

Когда Индонезия отказала во въезде израильским спортсменам, МОК незамедлительно ввел против нее жесткие меры , поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране.

Кроме того, исполком МОК в последнем решении четко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, а дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех – и они касаются в том числе России.

В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты. Мы ожидаем от МОК последовательности в защите олимпийских принципов и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях», – сказал Дегтярев.