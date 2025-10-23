Баскетболист «Майами» Терри Розир был арестован ФБР по делу о мошенничестве на ставках

Терри Розир задержан в рамках расследования ФБР.

Защитник «Майами » был арестован утром в четверг. Розир был объектом интереса правоохранительных органов в связи с расследованием мошенничества на ставках с января этого года.

Сегодня директор ФБР Кэш Патель объявит о предварительных результатах следствия.