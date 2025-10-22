6 голов от «Барсы» и 7 от «ПСЖ», недопуск российских лыжников, победы «Спартака» и ЦСКА, матч Ла Лиги в США отменен, «Бавария» продлила Компани и другие новости

1. Вторник в Лиге чемпионов выдался совершенно безумным: в 9 матчах было забито 43 мяча !

«Барселона» уничтожила «Олимпиакос» (6:1) с хет-триком Фермина и дублем Рэшфорда, «ПСЖ» разнес «Байер» в гостях (7:2) с удалениями Андриха и Забарного, «Арсенал» разгромил «Атлетико» (4:0), забив четыре гола за 13 минут. ПСВ отгрузил 6 мячей «Наполи», «Интер» катком прошелся по «Юниону» (4:0), «Боруссия» Дортмунд обыграла «Копенгаген» (4:2), «Манчестер Сити» победил «Вильярреал» (2:0), а «Ньюкасл» разгромил «Бенфику» Моуринью (3:0). И только матч «Кайрата» и «Пафоса» обошелся без забитых мячей.

2. Российских лыжников и сноубордистов не допустили до международных соревнований : Совет FIS проголосовал против допуска россиян к олимпийским квалификационным соревнованиям.

3. В FONBET Кубке России «Спартак» обыграл «Динамо» Махачкала (3:1), хоть Антон Заболотный и не реализовал пенальти, а ЦСКА победил «Акрон» (3:2).

Таким образом, «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в плей-офф Пути РПЛ , ЦСКА – с «Динамо» Махачкала.

4. Матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами не состоится . Ла Лига приняла решение об отмене игры из-за «неопределенности в Испании в последние недели» .

5. В Фонбет КХЛ «Спартак» одолел «Шанхай» по буллитам, «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» был сильнее «Сибири», «Северсталь» победила «Адмирал».

6. «Бавария» продлила контракт с Венсаном Компани до 2029 года. Тренер победил в 49 из 67 матчей в клубе и выиграл Бундеслигу.

7. «Ф-1» не возвращает «Росгонкам» 24 млн долларов аванса . Серия опасается связи промоутера Гран-при России с госбанком, пишут «Ведомости».

8. Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова выиграла квалификацию в многоборье , Калмыкова, Рощина и Васильева прошли в финалы.

9. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сиэтл» (4:1), Овечкин не забил, но отметился результативной передачей . «Коламбус» справился с «Далласом» (5:1), Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне , у Чинахова – 1-е очко . Все результаты игрового дня – здесь .

10. ФИФА планирует провести один из чемпионатов мира в Боливии , заявил глава организации Джанни Инфантино.

11. «Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления Джику за задержку Голенкова в матче с «Ростовом».

12. НБА вернулась! 35+5+5 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» справиться с «Хьюстоном» в овертайме. Все результаты игрового дня – здесь .

13. Американская армия стала официальным спонсором сборной Федерации лыж и сноуборда США.

14. Эрлинг Холанд купил Lamborghini Huracán Sterrato мощностью 602 л.с. за 250 тысяч фунтов . Коллекция суперкаров форварда «Ман Сити» оценивается в 10,5 млн.

15. «Тосно» снова начинает путь в профессиональном футболе!» Клуб объявил, что будет выступать во Второй лиге Б . Его расформировали в 2018-м после победы в Кубке и возродили в 2023-м.

16. Шон Дайч возглавил «Ноттингем Форест», сменив Постекоглу. Контракт – до 2027 года.

Цитаты дня.

Быстров о Соболеве: «Будь я в «Зените», сказал бы: «Саш, иди ты ## ### , иди в другой клуб, выйди из компьютера». Вместо этого пешехода выпустите молодого воспитанника»

Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»

Семшов хочет тренировать: «Но во многих клубах нефутбольные люди. Дали бы хотя бы два года . Я учился у топ-тренеров России и зарубежья, но применить опыт не удается – не все хотят нас видеть»

Вероника Степанова: «Моя страна идет верным курсом . Если это причина, по которой меня не допускают к международным соревнованиям, это цена, которую я готова заплатить»

Станкович не уйдет из «Спартака»: «Я тренер великого клуба, это сложно. Я тот, кто никогда не сдается . Я горжусь, что здесь работаю, чувствую себя как дома»