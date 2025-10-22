  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 6 голов от «Барсы» и 7 от «ПСЖ», недопуск российских лыжников, победы «Спартака» и ЦСКА, матч Ла Лиги в США отменен, «Бавария» продлила Компани и другие новости
3

6 голов от «Барсы» и 7 от «ПСЖ», недопуск российских лыжников, победы «Спартака» и ЦСКА, матч Ла Лиги в США отменен, «Бавария» продлила Компани и другие новости

1. Вторник в Лиге чемпионов выдался совершенно безумным: в 9 матчах было забито 43 мяча

«Барселона» уничтожила «Олимпиакос» (6:1) с хет-триком Фермина и дублем Рэшфорда, «ПСЖ» разнес «Байер» в гостях (7:2) с удалениями Андриха и Забарного, «Арсенал» разгромил «Атлетико» (4:0), забив четыре гола за 13 минут. ПСВ отгрузил 6 мячей «Наполи», «Интер» катком прошелся по «Юниону» (4:0), «Боруссия» Дортмунд обыграла «Копенгаген» (4:2), «Манчестер Сити» победил «Вильярреал» (2:0), а «Ньюкасл» разгромил «Бенфику» Моуринью (3:0). И только матч «Кайрата» и «Пафоса» обошелся без забитых мячей.

2. Российских лыжников и сноубордистов не допустили до международных соревнований: Совет FIS проголосовал против допуска россиян к олимпийским квалификационным соревнованиям.

3. В FONBET Кубке России «Спартак» обыграл «Динамо» Махачкала (3:1), хоть Антон Заболотный и не реализовал пенальти, а ЦСКА победил «Акрон» (3:2).

Таким образом, «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в плей-офф Пути РПЛ, ЦСКА – с «Динамо» Махачкала. 

4. Матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами не состоится. Ла Лига приняла решение об отмене игры из-за «неопределенности в Испании в последние недели».

5. В Фонбет КХЛ «Спартак» одолел «Шанхай» по буллитам, «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» был сильнее «Сибири», «Северсталь» победила «Адмирал».

6. «Бавария» продлила контракт с Венсаном Компани до 2029 года. Тренер победил в 49 из 67 матчей в клубе и выиграл Бундеслигу.

7. «Ф-1» не возвращает «Росгонкам» 24 млн долларов аванса. Серия опасается связи промоутера Гран-при России с госбанком, пишут «Ведомости». 

8. Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова выиграла квалификацию в многоборье, Калмыкова, Рощина и Васильева прошли в финалы.

9. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сиэтл» (4:1), Овечкин не забил, но отметился результативной передачей. «Коламбус» справился с «Далласом» (5:1), Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне, у Чинахова – 1-е очко. Все результаты игрового дня – здесь

10. ФИФА планирует провести один из чемпионатов мира в Боливии, заявил глава организации Джанни Инфантино. 

11. «Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления Джику за задержку Голенкова в матче с «Ростовом».

12. НБА вернулась! 35+5+5 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» справиться с «Хьюстоном» в овертайме. Все результаты игрового дня – здесь

13. Американская армия стала официальным спонсором сборной Федерации лыж и сноуборда США.

14. Эрлинг Холанд купил Lamborghini Huracán Sterrato мощностью 602 л.с. за 250 тысяч фунтов. Коллекция суперкаров форварда «Ман Сити» оценивается в 10,5 млн.

15. «Тосно» снова начинает путь в профессиональном футболе!» Клуб объявил, что будет выступать во Второй лиге Б. Его расформировали в 2018-м после победы в Кубке и возродили в 2023-м.

16. Шон Дайч возглавил «Ноттингем Форест», сменив Постекоглу. Контракт – до 2027 года.

Цитаты дня.

Быстров о Соболеве: «Будь я в «Зените», сказал бы: «Саш, иди ты ## ###, иди в другой клуб, выйди из компьютера». Вместо этого пешехода выпустите молодого воспитанника»

Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»

Семшов хочет тренировать: «Но во многих клубах нефутбольные люди. Дали бы хотя бы два года. Я учился у топ-тренеров России и зарубежья, но применить опыт не удается – не все хотят нас видеть»

Вероника Степанова: «Моя страна идет верным курсом. Если это причина, по которой меня не допускают к международным соревнованиям, это цена, которую я готова заплатить»

Станкович не уйдет из «Спартака»: «Я тренер великого клуба, это сложно. Я тот, кто никогда не сдается. Я горжусь, что здесь работаю, чувствую себя как дома»

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?3010 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» примет «Крылья», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в четверг
52444 минуты назад
Посол РФ в Эфиопии о товарищеском матче: «Достойная инициатива, которая нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах»
5сегодня, 03:33
Дьокереш о 4:0 с «Атлетико»: «Арсенал» провел игру очень хорошо. Мои голы были прекрасны!»
8сегодня, 03:18
«Атлетико» ни разу не обыгрывал клубы АПЛ в гостях в группе ЛЧ (2 ничьих, 4 поражения)
9сегодня, 01:25
«Наполи» впервые пропустил 6 голов в матче еврокубков. В Серии А такое было 28 лет назад
12сегодня, 01:13
Челестини про пенальти «Акрона»: «Это контактный вид спорта, нужно смотреть, насколько футболист наиграл на пенальти. Судья сказал, что это современный футбол, но я не согласен»
28вчера, 22:47
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
вчера, 22:30Тесты и игры
Конте выиграл 16 из 45 матчей в ЛЧ. 2:6 от ПСВ – его крупнейшее поражение в турнире
12вчера, 22:17
Гвардиола о 2:0: «Вильярреал» – топ-команда, здесь трудно. «Ман Сити» показал хорошую игру – чувствую, мы возвращаемся к тому, что было в прошлом»
9вчера, 22:11
Конте про 2:6 с ПСВ: «Такое не происходит случайно. У «Наполи» 9 новичков – это слишком много, но мы были вынуждены их подписать. У нас мало слов, но много работы, год будет сложным»
13вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Хау о 3:0 с «Бенфикой» Моуринью: «Непростой матч «Ньюкасла» против тренера, добившегося всего. Давление на нас было серьезным, особенно после 1:2 от «Брайтона»
15 минут назад
Тренер «Кайрата» про 0:0 с «Пафосом»: «Ребята разочарованы. Был реальный шанс победить, провели два тайма в большинстве»
132 минуты назад
«Динамо» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
156 минут назад
Ковач о 4:2 с «Копенгагеном»: «Недоволен первым таймом. В перерыве «Боруссия» кое-что поменяла и заслуженно победила»
сегодня, 03:48
Тедеев о 2:3 с ЦСКА: «Игра показала, что у «Акрона» есть воля и характер вне зависимости от того, с кем играешь»
1сегодня, 01:39
Кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани о билетах на ЧМ: «ФИФА хочет максимизировать доходы, но стабильное будущее футбола не построить на лишении рабочего класса шанса вживую смотреть матчи»
12вчера, 23:06
Юлманд о 2:7 от «ПСЖ»: «Больно для меня, для команды. «Байер» играл слишком открыто, за что был наказан»
1вчера, 23:01
Месси признан лучшим игроком месяца в МЛС в 3-й раз за сезон. У форварда «Интер Майами» 10 (5+5) очков в 3 матчах октября
7вчера, 22:44
Бриан Лаудруп о судействе Маккелли в матче «Копенгаген» – «Боруссия»: «Полное безумие! Бенсебайни ударил Мукоко по ноге, арбитр, наверное, принял это за симуляцию, иначе там явный пенальти»
1вчера, 22:40
Коке о 0:4 от «Арсенала»: «Атлетико» контролировал игру до 1-го гола. На выезде нам чего-то не хватает – везения или веры в то, что мы можем победить»
8вчера, 22:30