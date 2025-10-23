Андрей Кириленко: «Мы живем в эпоху трех величайших игровиков – Джеймса, Месси и Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности»

Андрей Кириленко считает, что мы живем в эпоху Леброна, Месси и Овечкина.

Президент РФБ поделился мнением о сезоне Леброна Джеймса, который может стать последним для баскетболиста «Лейкерс ».

«Если перейти к самому сезону, то нельзя забывать, что каждый домашний матч «Лейкерс» будет рассматриваться как потенциально прощальный для Леброна Джеймса . Конечно, Король так просто заканчивать не будет, но цены на билеты будут повышаться с каждым разом.

Не надо забывать, что мы живем в эпоху трех величайших игровиков – Джеймса, Лео Месси и Саши Овечкина.

Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности. Интересно будет глянуть, как сможет себя проявить максимально мотивированный Лука Дончич », – написал президент РФБ Андрей Кириленко.