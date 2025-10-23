  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Кириленко: «Мы живем в эпоху трех величайших игровиков – Джеймса, Месси и Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности»
35

Андрей Кириленко: «Мы живем в эпоху трех величайших игровиков – Джеймса, Месси и Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности»

Андрей Кириленко считает, что мы живем в эпоху Леброна, Месси и Овечкина.

Президент РФБ поделился мнением о сезоне Леброна Джеймса, который может стать последним для баскетболиста «Лейкерс».

«Если перейти к самому сезону, то нельзя забывать, что каждый домашний матч «Лейкерс» будет рассматриваться как потенциально прощальный для Леброна Джеймса. Конечно, Король так просто заканчивать не будет, но цены на билеты будут повышаться с каждым разом.

Не надо забывать, что мы живем в эпоху трех величайших игровиков – Джеймса, Лео Месси и Саши Овечкина.

Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности. Интересно будет глянуть, как сможет себя проявить максимально мотивированный Лука Дончич», – написал президент РФБ Андрей Кириленко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoАндрей Кириленко
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoВашингтон
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoСпорт-Экспресс
logoЛейкерс
logoРФБ
logoЛука Дончич
logoСборная Аргентины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Овечкина: «Полный набор зубов не требуется»
сегодня, 14:27Фото
От дебюта в 2005-м до рекорда Гретцки. Игра-экскурсия по карьере Овечкина!
сегодня, 14:00
Депутат Журова про 1 гол в 7 матчах у Овечкина: «Это спортивный расчет, Саша бережет себя и правильно делает. Самое важное – плей-офф, ближе к которому и будет пик формы»
сегодня, 13:23
Главные новости
КХЛ. «Спартак» против «Динамо», «Автомобилист» обыграл «Трактор», «Сибирь» проиграла «Салавату», «Авангард» уступил «Северстали»
15 минут назадLive
«Металлург» проиграл «Нефтехимику» – 3:5. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
16 минут назадВидео
«Вашингтон» поместил Ремпала на драфт отказов. Экс-форвард «Салавата» был лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025
17 минут назад
Губернатор Новосибирской области о встрече с Ротенбергом: «Основной темой стала подготовка к Кубку Первого канала. Турнир станет новым этапом в истории хоккейных матчей региона»
41 минуту назадФото
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Чикаго», «Флорида» примет «Питтсбург», «Монреаль» против «Эдмонтона», «Колорадо» встретится с «Каролиной»
45 минут назад
Голышев о 1-м матче после дисквалификации за допинг: «Ребята хорошо встретили. Привычная атмосфера, первые две смены, и я полностью вкатился. Получал удовольствие от игры»
51 минуту назад
Черкас о СКА: «Низкая бросковая активность говорит об отсутствии баланса в звеньях и растерянности. Не вижу, за счет чего они выйдут из кризиса. Клуб может не попасть в плей-офф»
сегодня, 17:18
Ги Буше о 3:4 от «Северстали»: «Авангард» сделал 43 потери. Это перебор, невообразимо. Все недостаточно хорошо постарались»
сегодня, 16:51
«Северсталь» выиграла 6-й матч подряд. Команда Козырева идет 2-й на Западе
сегодня, 16:08
Максим Сушинский: «СКА совершенно не играет. В обороне пожар, вратарская линия слабая. Кандидатуры для смены тренера в данный момент не вижу»
сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Гру о 3:5: «Автомобилист» поддавил нас во втором периоде. Пытаемся исправить ошибки, но впереди еще предстоит много работы»
1 минуту назад
Козырев о 4:3 с «Авангардом»: «Достаточно напряженный матч, нам приходилось догонять соперника. Хорошая командная победа, приложили массу усилий»
сегодня, 16:59
Рассказов о 2:5: «Салават» крутил-крутил, мы наедались и пропускали. Второй период провалили, сделали много плохих ошибок»
сегодня, 16:43
Буцаев о 2:5 от «Салавата»: «Не хватало нам остроты, нацеленности в зоне атаки. Допускали серьезные ошибки, когда пропускали голы. Это непозволительно на таком уровне»
сегодня, 16:24
Виталий Злобин назначен исполнительным директором «Лады»
сегодня, 15:55
Родуолд о 5:2 с «Сибирью»: «Салават» сумел продемонстрировать победный характер. Горжусь тем, как мы сыграли, учитывая проблемы с составом и то, что новым игрокам пришлось привыкать к стилю»
сегодня, 15:50
Козлов о 5:2 с «Сибирью»: «Делали акцент на быстрый переход из обороны в атаку. Ребята молодцы, работали с первой минуты, играли так, как мы просили»
сегодня, 15:43
Вратарь «Вегаса» Хилл пропустит минимум неделю из-за травмы. Клуб вызвал Линдбома из АХЛ
сегодня, 14:41
Форвард «Айлендерс» Энгвалл полностью пропустит сезон после операции на ноге
сегодня, 13:49
Демидов о пасе на победный гол с «Калгари»: «Я обернулся и увидел Мэтисона. Знал, что его не заметят – соперники закрывали друг другу обзор»
сегодня, 13:37Видео