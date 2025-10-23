Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье

Мельникова завоевала второе в карьере золото чемпионата мира в многоборье.

Российская гимнастка победила на чемпионате мира в Джакарте с 55,066 баллами.

На счету Ангелины – золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира-2021 в Японии. После этого она четыре года не выступала на международных турнирах. К ЧМ-2025 в Джакарте FIG допустила спортсменов из России в нейтральном статусе.

Также Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио-2020 в команде, трехкратным призером ОИ и шестикратным призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы.

