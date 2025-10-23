ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники

Действующие и бывшие игроки и тренеры НБА стали фигурантами дела о нелегальных ставках и казино.

Руководитель нью-йоркского управления ФБР Кристофер Райя сообщил, что ведомство провело «масштабную общенациональную операцию», в результате которой обвинения предъявлены 34 фигурантам. Среди них – действующие и бывшие тренеры и игроки НБА, а также 13 членов мафии и их сообщники.

Среди команд, на которые делались нелегальные ставки на спорт, были «Шарлотт», «Портленд», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто».

Известны имена трех фигурантов – тренер «Портленда» Чонси Биллапс, защитник «Майами» Терри Розир, а также экс-игрок «Кливленда» Деймон Джонс. Все трое были арестованы в четверг.

Биллапса обвиняют по делу о незаконной покерной схеме, связанной с мафией. Джонс, по данным следствия, передавал сообвиняемым инсайдерскую информацию о матчах НБА, которую те использовали для ставок.

Розира обвиняют в намеренном влиянии на результаты матчей. Его сообщники в марте 2023 года поставили 200 тысяч долларов на то, что Розир покажет низкую результативность в матче. Выступавший за «Шарлотт» баскетболист покинул игру на девятой минуте под предлогом травмы.