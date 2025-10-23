«По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают». Мазепин сообщил, что российские пловцы не выступят на ЧЕ на короткой воде в Польше
Российские пловцы не выступят на чемпионате Европы на короткой воде в Польше.
Турнир пройдет в Люблине со 2 по 7 декабря.
«В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем. По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают. На чемпионат Европы в Париж поедем», – заявил президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
