Умер экс-защитник «Торпедо» и сборной СССР Шустиков, ему было 86 лет. Он второй по количеству матчей в чемпионате Советского Союза – 427

Умер Виктор Шустиков.

Бывший защитник «Торпедо» и сборной СССР ушел из жизни в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

На протяжении всей клубной карьеры Шустиков играл за автозаводцев. Он занимает второе место по количеству матчей в рамках чемпионата Советского Союза – 427. Больше игр в этом турнире провел только Олег Блохин – 432.

Шустиков дважды становился чемпионом СССР и три раза выиграл Кубок страны. В 1969 году он получил звание заслуженного мастера спорта СССР, а в 1997-м был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени в связи со 100-летием отечественного футбола.

В составе сборной СССР провел 10 матчей. После завершения карьеры игрока он входил в тренерский штаб «Торпедо », работал старшим тренером в школе московского клуба, а также возглавлял «Волгарь ».