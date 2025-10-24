Видео
7

Дальний трехочковый Стефена Карри помог «Уорриорс» перевести матч с «Наггетс» в овертайм

Карри вытащил «Голден Стэйт» в дополнительную 5-минутку.

За последние 5 минут четвертой четверти встречи с «Денвером» Стефен Карри набрал все 13 очков своей команды, включая точный дальний трехочковый за 21,9 до конца, который позволил «Уорриорс» сравнять счет (120:120).

У «Денвера» был шанс вырвать победу, но Никола Йокич смазал бросок в последней атаке основного времени матча.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1854 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoДенвер
logoСтефен Карри
logoНикола Йокич
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Куминга: «В этом сезоне я хочу помогать команде в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника»
вчера, 18:59
Кевин Дюрэнт: «Мне не нужно доказывать, что могу выиграть титул без Карри – я был MVP финала, и набирал 35 очков за игру»
вчера, 18:13
Пол Пирс о чемпионских амбициях «Уорриорз»: «Их окно закрылось. Фактора страха больше нет»
вчера, 06:59
Главные новости
Стефен Карри хотел, чтобы Джимми Батлер показал «спокойной ночи» после ключевого трехочкового в овертайме с «Денвером»
41 секунду назадВидео
НБА. 55 очков Гилжес-Александера позволили «Оклахоме» одолеть «Индиану» в двойном овертайме, 42 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Денвер» в дополнительной 5-минутке
21 минуту назад
Судьи дали поздний тайм-аут «Оклахоме», когда Оби Топпин уже перехватил мяч в близкой концовке
43 минуты назадВидео
Шэй Гилджес-Александер обновил рекорд карьеры – 55 очков (23 штрафных) после двух овертаймов в матче с «Пэйсерс»
сегодня, 04:35Видео
Кэм Джонс принес публичные извинения после ареста: «Такого больше не повторится»
вчера, 20:31
Евролига. 22 очка Мицича помогли «Хапоэлю» обыграть «Монако», «Жальгирис» уверенно разобрался с «Барселоной» и другие результаты
вчера, 20:25
Эл Хорфорд сыграет против «Денвера» и пропустит игру с «Портлендом»
вчера, 20:23
Кевин Лав отреагировал на аресты Розира и Биллапса ироничным постом в соцсетях
вчера, 19:53Фото
«Это не так уж важно». Беннедикт Матурин не беспокоится из-за несостоявшегося продления контракта
вчера, 19:16
Джонатан Куминга: «В этом сезоне я хочу помогать команде в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника»
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
вчера, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
вчера, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
вчера, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
вчера, 12:07
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
вчера, 10:52Фото
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
22 октября, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
22 октября, 20:02