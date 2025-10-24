Дальний трехочковый Стефена Карри помог «Уорриорс» перевести матч с «Наггетс» в овертайм

Карри вытащил «Голден Стэйт» в дополнительную 5-минутку.

За последние 5 минут четвертой четверти встречи с «Денвером» Стефен Карри набрал все 13 очков своей команды, включая точный дальний трехочковый за 21,9 до конца, который позволил «Уорриорс» сравнять счет (120:120).

У «Денвера » был шанс вырвать победу, но Никола Йокич смазал бросок в последней атаке основного времени матча.