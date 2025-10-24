Малкин набрал очки в 5-м матче подряд – 2 передачи против «Флориды». У него 2+10 в 8 играх
Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Флоридой» (5:3).
Форвард «Питтсбурга» продлил результативную серию (2+5) до 5 игр, набрав 12-е (2+10) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 8 игр.
Сегодня за 15:29 (0:51 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 45% выигранных вбрасываний (5 из 11), 2 минуты штрафа, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости