Месси продлил контракт с «Интер Майми» до 2028 года

Лионель Месси останется в «Интер Майами» еще на три года.

Клуб МЛС объявил о продлении контракта с аргентинским форвардом. Соглашение рассчитано до конца 2028 года.

«Мы обещали нашим фанатам, что будем мечтать о большом, строя культовый клуб. Клуб, который олицетворяет страсть, трудолюбие, преданность делу всех, кто был до нас и возводил Майами на мечтах.

Продление контракта с Лео до 2028 года – ода нашему потрясающему городу. С нетерпением ждем возможности написать новые главы на нашем стадионе «Майами Фридом Парк». Вместе мы продолжим строить и мечтать», – сказал управляющий владелец «Интер Майами » Хорхе Мас.

Фото: intermiamicf.com