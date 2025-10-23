Полиция проводит проверку в связи с нападением судьи Захарова на пешехода: «Устанавливаются все обстоятельства случившегося»
Полиция проводит проверку в связи с нападением футбольного судьи на человека.
Ранее стало известно, что арбитр Игорь Захаров, находившийся за рулем BMW X6, задел человека на пешеходном переходе в Казани. После столкновения Захаров вышел из автомобиля, стал оскорблять пешехода и нанес ему три удара по лицу, после чего скрылся с места происшествия.
«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции Казани была выявлена публикация о конфликте на дороге, переросшем в потасовку.
В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Япеева» УМВД России по Казани проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщили в управлении МВД России по Казани.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
