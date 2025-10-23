Фото
Медведев – судье по ходу матча с Муте: «Ты не используешь мозг»

Даниил Медведев раскритиковал работу судьи по ходу игры с Корентеном Муте в Вене.

Это произошло на тай-брейке первого сета при счете 3:3 – Медведеву не понравилось, что ему дали предупреждение за затяжку времени, когда он вел с мини-брейком.

«Если бы ты хоть иногда включал мозг, ты бы увидел, что я стоял у сетки. Я понимаю, что таймер срабатывает автоматически, но ты бы мог дать мне пару секунд [перед подачей]. Ты не используешь мозг», – сказал Медведев на переходе.

Фергюс Мерфи пытался успокоить Медведева, но тот еще раз повторил: «Нет, ты не используешь мозг».

Во втором сете при счете 1:2 россиянин брал медицинский перерыв из-за проблем с правым голеностопом.

В итоге Медведев проиграл Муте со счетом 6:7(3), 4:6.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
