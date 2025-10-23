  • Спортс
  Лещук о матче с «Зенитом»: «Пусть боятся, что «Динамо» к ним едет – у нас история больше, чем у них. Главный наш соперник – мы сами, можем обыграть кого угодно»
53

Лещук о матче с «Зенитом»: «Пусть боятся, что «Динамо» к ним едет – у нас история больше, чем у них. Главный наш соперник – мы сами, можем обыграть кого угодно»

Игорь Лещук заявил, что «Динамо» рассчитывает на победу в матче с «Зенитом».

«Динамо» сыграет с «Зенитом» на выезде 26 октября в рамках 13-го тура Мир РПЛ.

– До первого места 10 очков. Болельщикам «Динамо» стоит забыть о чемпионстве или вера остается?

– Какой отрыв у нас был при Личке? Девять очков? А игр было меньше. Все может перевернуться.

– Вы на выходных будете играть в Питере.

– Мы едем туда побеждать. А что, мы должны ехать туда проигрывать? Мы их должны бояться? Пусть они боятся, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них.

– Вы не считаете «Зенит» явным фаворитом матча?

– Главный наш соперник – мы сами. Мы можем как обыграть кого угодно, так и проиграть кому угодно.

– Помнится, вам не очень нравится стадион в Питере.

– Внутри он хороший, сейчас раздевалки стали лучше по сравнению с тем, когда его только открыли.

Просто про него говорили, что вложили кучу денег, супер-пупер стадион, но… Стало лучше, чем было – раньше там были обычные раздевалки, а сейчас современные, – сказал вратарь «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
