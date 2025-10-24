Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Питтсбурга». Поражение – 3-е в 7 матчах в сезоне

Сергей Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Питтсбурга».

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (3:5).

37-летний россиянин отразил 11 из 16 бросков (68,9%) по своим воротам.

В текущем сезоне у Бобровского 4 победы и 3 поражения в 7 играх при 89,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.