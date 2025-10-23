Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова, Рощина, Немур, Сугихара, Чжан Цинъин выступят в многоборье

  • Спортс
Мельникова и Рощина выступят в многоборье на чемпионате мира в Джакарте.

Джакарта, Индонезия

Женщины

Индивидуальное многоборье

Начало – 14:30 по московскому времени (23 октября).

Результаты квалификации

1. Ангелина Мельникова (Россия) – 54,566

2. Айко Сугихара (Япония) – 54,099

3. Кайлия Немур (Алжир) – 53,865

4. Чжан Цинъин (Китай) – 53,699

5. Далси Кейлор (США) – 52,765

6. Карина Шенмайер (Германия) – 52,131

7. Людмила Рощина (Россия) – 52,065

8. Рина Киси (Япония) – 52,065

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
