Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова, Рощина, Немур, Сугихара, Чжан Цинъин выступят в многоборье
Мельникова и Рощина выступят в многоборье на чемпионате мира в Джакарте.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025
Джакарта, Индонезия
Женщины
Индивидуальное многоборье
Начало – 14:30 по московскому времени (23 октября).
Результаты квалификации
1. Ангелина Мельникова (Россия) – 54,566
2. Айко Сугихара (Япония) – 54,099
3. Кайлия Немур (Алжир) – 53,865
4. Чжан Цинъин (Китай) – 53,699
5. Далси Кейлор (США) – 52,765
6. Карина Шенмайер (Германия) – 52,131
7. Людмила Рощина (Россия) – 52,065
8. Рина Киси (Япония) – 52,065
