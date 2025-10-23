Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова, Рощина, Немур, Сугихара, Чжан Цинъин выступят в многоборье

Мельникова и Рощина выступят в многоборье на чемпионате мира в Джакарте.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025 Джакарта, Индонезия Женщины Индивидуальное многоборье Начало – 14:30 по московскому времени (23 октября). Результаты квалификации 1. Ангелина Мельникова (Россия) – 54,566 2. Айко Сугихара (Япония) – 54,099 3. Кайлия Немур (Алжир) – 53,865 4. Чжан Цинъин (Китай) – 53,699 5. Далси Кейлор (США) – 52,765 6. Карина Шенмайер (Германия) – 52,131 7. Людмила Рощина (Россия) – 52,065 8. Рина Киси (Япония) – 52,065 Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте