  • «Мне сделали чекап, посмотрели, какая чакра хуже всего работает, и по ней начинают массировать». Загитова рассказала, как отдыхает в санатории
«Мне сделали чекап, посмотрели, какая чакра хуже всего работает, и по ней начинают массировать». Загитова рассказала, как отдыхает в санатории

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что в санатории ей «массируют чакры».

«Друзья, выхожу к вам на связь наконец-таки. Просто хотела побыть наедине с собой некоторое время. Знаете, я открыла для себя новый вид отдыха. И он мне определенно нравится. 

Итак, чтобы вы понимали, что у меня на обед. Это суп из брокколи, он абсолютно без соли, без перца, без каких-то приправ, добавок. И тут абсолютно вся еда такая. Тут нет десертов. Нет, они есть, но они супер-пп, мне такое не нравится. И они продаются ровно до трех часов дня. Ужин заканчивается в шесть вечера. Как раз тот случай, когда ты ешь до шести.

А из процедур – я делаю всякие ванночки, массажи индийские. Мне сделали чекап, посмотрели, какая чакра у меня хуже всего работает, и по ней уже начинают массировать. Мне стало определенно лучше...» – Загитова не договорила, так как сработала пожарная сигнализация. 

