В честь победы Ангелины Мельниковой на чемпионате мира звучал Первый концерт Чайковского
Ангелину Мельникову наградили золотом ЧМ под Первый концерт Чайковского.
Сегодня россиянка выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.
Второе место заняла американка Лиэнн Вонг, третье – представительница Китая Чжан Цинъин.
Россияне на турнире выступают в индивидуальном нейтральном статусе. Во время церемония награждения в честь Мельниковой звучал отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
