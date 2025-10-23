В честь победы Ангелины Мельниковой на чемпионате мира звучал Первый концерт Чайковского

Ангелину Мельникову наградили золотом ЧМ под Первый концерт Чайковского.

Сегодня россиянка выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

Второе место заняла американка Лиэнн Вонг, третье – представительница Китая Чжан Цинъин.

Россияне на турнире выступают в индивидуальном нейтральном статусе. Во время церемония награждения в честь Мельниковой звучал отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.