Букмекеры потратят более 7,3 млрд рублей на контракты с клубами РПЛ в сезоне-2025/26. Четыре клуба получают по 1 млрд в год («РБ Бизнес»)
Российские букмекеры потратят более 7,3 млрд рублей на спонсорство клубов РПЛ в сезоне-2025/26.
Соответствующие данные приведены согласно оценке «РБ Бизнес», основанной на источниках в спортивной отрасли и букмекерском рынке России.
Сразу четыре клуба получают по 1 млрд рублей за сезон по контракту с БК – «Зенит», «Спартак», «Краснодар» (все – Winline) и «Динамо» (BetBoom).
ЦСКА получает 900 миллионов от «Фонбет», «Пари НН» – 600 млн от букмекерской компании PARI. Распределение по остальным клубам:
«Локомотив» (BetBoom) – 450 млн
«Ростов» («Фонбет») – 300 млн
«Рубин» («Фонбет») – 210 млн
«Сочи» (БЕТСИТИ) – 180 млн
«Крылья Советов» («Фонбет») – 170 млн
«Акрон» («Фонбет») – 150 млн
«Ахмат» («Лига Ставок») – 140 млн
«Динамо» МХ (БЕТСИТИ) – 140 млн
«Балтика» (БЕТСИТИ) – 120 млн
«Оренбург» – единственный клуб РПЛ без беттинг-партнера.
По данным «РБ Бизнес», за два года совокупная стоимость контрактов букмекеров с клубами Мир РПЛ выросла более чем в два раза.
