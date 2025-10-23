Букмекеры потратят более 7,3 млрд рублей на контракты с клубами РПЛ в сезоне-2025/26. Четыре клуба получают по 1 млрд в год («РБ Бизнес»)

Российские букмекеры потратят более 7,3 млрд рублей на спонсорство клубов РПЛ в сезоне-2025/26.

Соответствующие данные приведены согласно оценке «РБ Бизнес», основанной на источниках в спортивной отрасли и букмекерском рынке России.

Сразу четыре клуба получают по 1 млрд рублей за сезон по контракту с БК – «Зенит », «Спартак », «Краснодар » (все – Winline ) и «Динамо» (BetBoom).

ЦСКА получает 900 миллионов от «Фонбет», «Пари НН» – 600 млн от букмекерской компании PARI. Распределение по остальным клубам:

«Локомотив» (BetBoom) – 450 млн

«Ростов» («Фонбет») – 300 млн

«Рубин» («Фонбет») – 210 млн

«Сочи» (БЕТСИТИ) – 180 млн

«Крылья Советов» («Фонбет») – 170 млн

«Акрон» («Фонбет») – 150 млн

«Ахмат» («Лига Ставок») – 140 млн

«Динамо» МХ (БЕТСИТИ) – 140 млн

«Балтика» (БЕТСИТИ) – 120 млн

«Оренбург» – единственный клуб РПЛ без беттинг-партнера.

По данным «РБ Бизнес», за два года совокупная стоимость контрактов букмекеров с клубами Мир РПЛ выросла более чем в два раза.

