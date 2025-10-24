Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Чикаго», став 3-й звездой. У него 2+3 в 5 играх

Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Чикаго» (2:3).

Форвард «Тампы » набрал 5-е (2+3) очко в сезоне и был признан третьей звездой игры. Всего в текущем чемпионате он провел 5 матчей.

Сегодня за 22:44 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (4:38 – в большинстве, 0:01 – в меньшинстве) – у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «0»