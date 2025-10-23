КХЛ. «Сибирь» примет «Салават Юлаев», «Авангард» против «Северстали», «Трактор» в гостях у «Автомобилиста», «Спартак» встретится с «Динамо»
В FONBET КХЛ пройдут матчи регулярного чемпионата.
«Сибирь» примет «Салават Юлаев», «Авангард» сыграет против «Северстали», «Трактор» в гостях у «Автомобилиста», «Нефтехимик» против «Металлурга», «Спартак» встретится с «Динамо».
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
