НБА. «Индиана» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером»
24 октября в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
В матче-повторе финала прошлого сезона «Индиана» встретится с «Оклахомой», «Голден Стэйт» примет «Денвер».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1657 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
