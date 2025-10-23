4

НБА. «Индиана» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером»

24 октября в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.

В матче-повторе финала прошлого сезона «Индиана» встретится с «Оклахомой», «Голден Стэйт» примет «Денвер».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1657 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
