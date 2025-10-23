ФБР арестовала тренера «Портленда» Чонси Биллапса по делу о нелегальном покере, связанном с мафией
Чонси Биллапс задержан в рамках расследования ФБР.
По данным ABC New со ссылкой на источники в правоохранительных органах, главному тренеру «Портленда» предъявлены обвинения по делу о незаконной покерной схеме, связанной с мафией.
Биллапс был арестован в Орегоне, где в четверг ожидается его первое явление в суд.
В четверг утром защитник «Майами» Терри Розир был арестован в связи с расследованием по делу о мошенничестве на ставках.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ABC News
