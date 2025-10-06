  • Спортс
  • Депутат Андерсон о словах Невилла про флаги: «Просто заткнись. Мужчины среднего возраста, о которых ты говоришь, – те же самые мужчины, которые платили тебе зарплату»
11

Депутат Андерсон о словах Невилла про флаги: «Просто заткнись. Мужчины среднего возраста, о которых ты говоришь, – те же самые мужчины, которые платили тебе зарплату»

Депутат Ли Андерсон раскритиковал Гари Невилла.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах, сочтя ее разжигающей ненависть: «Нас настраивают друг против друга – в основном злые белые мужчины среднего возраста».

Член парламента от партии «Реформировать Соединенное Королевство» отреагировал на комментарии экс-футболиста, назвав его «полностью оторванным от реальности».

«Я верю в свободу слова, но в этот раз – просто заткнись... Для тебя не было проблемой играть перед флагом Англии. И те английские мужчины среднего возраста, о которых ты говоришь, – это те же самые мужчины, которые платили тебе зарплату», – отметил Андерсон.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
