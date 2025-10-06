Sky не накажет Невилла за слова о флагах и «злых белых мужчинах среднего возраста», несмотря на свои правила и угрожающих отменить подписку зрителей

Sky проигнорирует резкие заявления Гари Невилла.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед » осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах, сочтя ее разжигающей ненависть: «Нас настраивают друг против друга – в основном злые белые мужчины среднего возраста».

После этих слов некоторые зрители Sky Sports , где Невилл выступает в качестве эксперта, пригрозили отменой подписки на сервисы компании.

Несмотря на это, а также то, что правила организации запрещают «действия, которые могут нанести ущерб репутации передачи или Sky», экс-футболист сборной Англии не будет подвергнут наказанию – ни денежному, ни какому-либо иному.