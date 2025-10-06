Дмитрий Воробьев: «Это супер, что «Локомотив» называют новой народной командой. Нас почти вся Россия поддерживает»
Дмитрий Воробьев рад, что «Локомотив» называют народной командой.
– Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что «Локомотив» – это новая народная команда, что вы перехватываете этот статус у «Спартака». Согласен с этим?
– Это супер, что «Локомотив» называют новой народной командой. Нас почти вся Россия поддерживает.
Вам же такое понравится? Раз людям такое нравится, то и нам это нравится, – сказал нападающий «Локо» Воробьев.
«Локомотив» за 11 туров Мир РПЛ набрал 23 очка и занимает второе место, на балл отставая от ЦСКА.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
