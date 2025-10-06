Шнякин про Сперцяна и Ндонга: «Какой расизм? Тестостероновые мужики бьются. Терпи, это входит в стоимость билета, тебя будут провоцировать, ты приехал в чужую лигу»

Дмитрий Шнякин призвал не обращать внимания на слова футболистов на поле.

«Ахмат» уступил «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян , высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном ». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre ». КДК РФС рассмотрит инцидент ориентировочно 16 октября.

«Я уверен, что это будет непопулярная версия, может быть, меня заклеймят за это. Ребята, это игра в футбол.

Если бы, ##### (блин), хоть кто-то из болельщиков, которые пишут все то, что они пишут в комментариях, хотя бы раз постоял около бровки или сам поиграл хотя бы на уровне КФК, ЛФЛ или просто постоял и послушал, что, например говорил Клаудиньо судьям – я это многократно слышал, – что говорят другие футболисты, там вот эти истории про черное говно, бурое, красное или какое угодно, истории про маму. Ну это смех, просто смех.

То, что говорят друг другу футболисты, говорят люди в игровых видах спорта на таком уровне: терпи, это входит в стоимость билета, терпи, тебя будут провоцировать, ты приехал в чужую лигу, парень, терпи. Тебя возит Кордоба , он тебя развозил здесь, ты про это скажи лучше. Все эти разговоры про расизм, какой расизм?

Ой, ### (блин), клянусь, если бы люди только слышали, что футболисты говорят, что футболисты говорят судьям, люди просто не представляют, что говорят арбитрам. А самые уязвимые – это резервные [судьи], ассистенты. Если люди хоть немножко услышат... Это футбол, это тестостероновые мужики, которые, блин, бьются», – сказал комментатор «Матч ТВ» Шнякин .

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК