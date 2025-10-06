  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шнякин про Сперцяна и Ндонга: «Какой расизм? Тестостероновые мужики бьются. Терпи, это входит в стоимость билета, тебя будут провоцировать, ты приехал в чужую лигу»
39

Шнякин про Сперцяна и Ндонга: «Какой расизм? Тестостероновые мужики бьются. Терпи, это входит в стоимость билета, тебя будут провоцировать, ты приехал в чужую лигу»

Дмитрий Шнякин призвал не обращать внимания на слова футболистов на поле.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». КДК РФС рассмотрит инцидент ориентировочно 16 октября.

«Я уверен, что это будет непопулярная версия, может быть, меня заклеймят за это. Ребята, это игра в футбол. 

Если бы, ##### (блин), хоть кто-то из болельщиков, которые пишут все то, что они пишут в комментариях, хотя бы раз постоял около бровки или сам поиграл хотя бы на уровне КФК, ЛФЛ или просто постоял и послушал, что, например говорил Клаудиньо судьям – я это многократно слышал, – что говорят другие футболисты, там вот эти истории про черное говно, бурое, красное или какое угодно, истории про маму. Ну это смех, просто смех.

То, что говорят друг другу футболисты, говорят люди в игровых видах спорта на таком уровне: терпи, это входит в стоимость билета, терпи, тебя будут провоцировать, ты приехал в чужую лигу, парень, терпи. Тебя возит Кордоба, он тебя развозил здесь, ты про это скажи лучше. Все эти разговоры про расизм, какой расизм? 

Ой, ### (блин), клянусь, если бы люди только слышали, что футболисты говорят, что футболисты говорят судьям, люди просто не представляют, что говорят арбитрам. А самые уязвимые – это резервные [судьи], ассистенты. Если люди хоть немножко услышат... Это футбол, это тестостероновые мужики, которые, блин, бьются», – сказал комментатор «Матч ТВ» Шнякин.

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК

Как вам дерби?14148 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»
logoАхмат
logoКраснодар
logoУсман Ндонг
logoЭдуард Сперцян
logoКлаудиньо
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
брань
logoДмитрий Шнякин
дискриминация
logoЗенит
любительский футбол
logoДжон Кордоба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о расизме Сперцяна: «Слова Ндонга – дешевое оправдание. КДК хоть раз может себя проявить с хорошей стороны? По губам прочитали – ничего не говорил, был удар – дали 5 матчей»
3сегодня, 18:20
Сперцян выложил фото из кабинета стоматолога после стычки с Ндонгом: «Зубы целые»
23сегодня, 14:23Фото
Губерниев о Сперцяне: «Расистский выпад надо выжигать каленым железом и карать по всей строгости. Но нужно понять, было ли все так, как рассказал игрок «Ахмата»
11сегодня, 13:24
Григорьянц о расистском скандале: «КДК рассмотрит инцидент ориентировочно 16 октября, потому что Сперцян в сборной, а Ндонг в отпуске»
7сегодня, 12:47
Олусегун об обвинении Сперцяна в расизме: «Это просто чушь, какая-то шутка. Многие не понимают, зачем это делается в сторону Эдуарда. Он просто не мог сказать такого»
27сегодня, 09:51
Главные новости
Быстров об игре Соболева: «Мне противно смотреть, не нравится, когда человек ходит пешком. Я бы на Шилова лучше смотрел»
625 минут назад
Депутат Андерсон о словах Невилла про флаги: «Просто заткнись. Мужчины среднего возраста, о которых ты говоришь, – те же самые мужчины, которые платили тебе зарплату»
1031 минуту назад
«Сперцян – черный русский! Происходящее неправильно, он не мог так сделать». Ари про обвинения игрока «Краснодара» в расизме
20сегодня, 18:49
Мостовой про «Динамо»: «Почему Карпину надо время давать? Личке никто не дал, хотя он чуть первое место не занял. Мне дайте тогда тоже лет пять и большой контракт»
41сегодня, 18:43
«Бавария» связалась с Гехи. «Барселона», «Ливерпуль» и «Реал» тоже работают над трансфером защитника «Кристал Пэлас»
28сегодня, 18:42
Алан Ширер: «Холанд – зверь. Я не вижу у него слабостей – он быстрый, сильный, много забивает, хорош наверху, играет за блестящую команду»
14сегодня, 18:34
Sky не накажет Невилла за слова о флагах и «злых белых мужчинах среднего возраста», несмотря на свои правила и угрожающих отменить подписку зрителей
31сегодня, 18:32
Тимур Гурцкая: «Пруцев будет в ЦСКА уже зимой с большой вероятностью, договорились с его агентами. Есть условная небольшая сумма отступных, и его просто выкупят»
34сегодня, 18:18
Гиггз и Фернандеш – кто в «МЮ» играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Воспитанник «МЮ» Митчелл с ChatGPT подписал контракт с «Лейтон Ориент»: «Это мой лучший агент. Комиссия агента – 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего 15 фунтов в месяц»
11сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Матч-директор ФИФА: «Израиль перешел все границы, но позиция ФИФА сегодня зависит от США, Инфантино старается дружить с Трампом. Политики контролируют футбол»
510 минут назад
Гурцкая о ничьей «Зенита» с «Акроном»: «Лишнее доказательство, что Семак не управляет командой и не в форме. Такие ошибки допускать нельзя. Отсутствие основного состава – проблема»
13 минут назад
Мостовой про Станковича: «Удивлюсь, если его уберут. Но из «Спартака» еще никто расстроенным не уезжал, все – богатые, довольные и здоровые»
617 минут назад
Павел Погребняк: «ЦСКА впечатляет, это однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить»
218 минут назад
«Говорят, Сперцяну 10 матчей дисквалификации дадут. Ощущение, что «Краснодар» хотят выбить из колеи, поэтому и раскручивают это». Стипиди о расистском скандале
540 минут назад
Экс-судья Федотов о пенальти «Локомотива»: «Решение Левникова просто необъяснимое, грубейшая ошибка, после которой счет стал 2:2»
844 минуты назад
Воспитанник «МЮ» Митчелл: «Жизнь футболиста не так уж гламурна. Врачу гарантированы 2-3 тысячи фунтов в неделю до 65 лет. У нас контракты на пару лет, 45% налог, 5% агенту, и выходит половина суммы»
1154 минуты назад
Игорь Шалимов: «Лучше сидеть дома, чем возглавить «Оренбург»? Я не тот, кто скажет: «Не пойду туда, там тяжелая ситуация и ловить нечего». Не буду отказываться от предложения из РПЛ»
756 минут назад
У Сане возник конфликт с фанатом «Баварии», кричавшим ему «Гала» – дерьмо» на Октоберфесте. Лероя толкнули, вмешалась охрана
159 минут назад
Первая лига. «Урал» пропустил 5 голов от «КАМАЗа», «Челябинск» сыграл вничью с «Енисеем»
54сегодня, 18:25