  • Шанхай (ATP). 3-й круг. Джокович сыграет с Ганфманном, Синнер – с Грикспором, Фриц поборется с Мпетши Перрикаром, Руне – с Эмбером
4

Новак Джокович сыграет с Янником Ганфманном в третьем круге в Шанхае.

Действующий чемпион Янник Синнер встретится с Тэллоном Грикспором.

Сетка здесь.

Rolex Shanghai Masters

Шанхай, Китай

1–12 октября 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

