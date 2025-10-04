Шанхай (ATP). 3-й круг. Джокович сыграет с Ганфманном, Синнер – с Грикспором, Фриц поборется с Мпетши Перрикаром, Руне – с Эмбером
Новак Джокович сыграет с Янником Ганфманном в третьем круге в Шанхае.
Действующий чемпион Янник Синнер встретится с Тэллоном Грикспором.
Сетка здесь.
Rolex Shanghai Masters
Шанхай, Китай
1–12 октября 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
