Тренер «Кайрата» о том, что Калмурза получил машину после «Реала»: «Если хотите поддержать – дарите клубу автобус или микроавтобус. Неправильно выделять одного, это командный спорт»

Рафаэль Уразбахтин скептически отнесся к подаркам футболистам «Кайрата».

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза получил автомобиль в подарок после матча Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5).

«Мы не можем запретить [дарить] эти подарки нашим бизнесменам. Но здесь тоже нужно правильно понимать, что выделять какого-то одного игрока – ну, это неправильно. Это командный вид спорта.

Мое мнение: если хотят помогать – должны помогать, может быть, клубу, допустим. Ну или если дарить подарки – дарить всем тогда, понимаете?

Я не могу учить тех людей, кто дарит эти подарки. Но с точки зрения командной нашей работы, действий, конечно, неправильно кого-то одного выделять. У нас в клубе такое же понимание, политика такая, что мы команда. Если дарите – дарите всем. Или же дарите там условно клубу, я не знаю, автобус или какой-нибудь микроавтобус. Моя позиция, что, конечно, нежелательно так делать. Но, опять же, запретить я не могу», – сказал главный тренер «Кайрата » Рафаэль Уразбахтин.