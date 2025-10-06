Дональд Трамп объявил, что UFC проведет бой на территории Белого дома в его день рождения – 14 июня

Дональд Трамп объявил, что UFC проведет бой в Белом доме в его юбилей.

«14 июня следующего года у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома», – заявил президент США Дональд Трамп.

Отметим, что в эту дату Трамп отмечает день рождения. В 2026-м ему исполнится 80 лет.

Ранее ожидалось, что турнир UFC пройдет в начале июля и будет посвящен Дню независимости США, который отмечается четвертого числа.

