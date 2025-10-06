Минское «Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Квартальнова – 3-я на Западе
Сегодня команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Трактор» со счетом 4:1 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.
В шести последних матчах клуб из Беларуси одержал пять побед, уступив только «Северстали» (2:5).
«Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков. Дальше минчане проведут два матча подряд с «Шанхай Дрэгонс» – они состоятся 9 и 11 октября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
